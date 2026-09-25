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Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Москве
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Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В

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Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 1
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 2
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 3
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 4
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 5
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 6
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 7
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 8
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 9
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 10
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 11
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 12
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 13
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 14
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 15
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 16
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 17
Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743815
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В
6 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Перфоратор аккумуляторный - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРукоятка боковая - 1 штОграничитель глубины бурения - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х29х13
Вес, кг.
4.62

Описание товара Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторный перфоратор MTX RHB-BL-20-26 26780 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion 20 В и развивает энергию удара 3 Дж. Позволяет сверлить различные материалы, бурить отверстия, штробить и пробивать борозды в бетоне, камне, кирпиче, разрушать кирпичную кладку. Мощный бесщеточный двигатель устойчив к высоким нагрузкам и обеспечивает силу удара, достаточную для эффективной работы с материалами высокой твердости. Максимальный диаметр сверления в бетоне достигает 26 мм, древесине — 30 мм, металле — 10 мм. Патрон совместим с оснасткой SDS Plus, которая надежно фиксируется и не проворачивается во время работы. Перфоратор позволяет успешно решать большинство задач в быту.

Преимущества

  • Выбор оптимального режима — предусмотрена возможность сверления, сверления с ударом и долбления.
  • Эффективность — угловое положение долота регулируется для более удобной работы.
  • Плавная настройка — частота вращения регулируется в диапазоне 0-950 об/мин, частота ударов — в пределах 0-4700 уд/мин, для этого достаточно изменить силу нажатия на клавишу пуска.
  • Безопасность — предохранительная муфта мгновенно останавливает вращение бура в случае заклинивания, что предотвращает травмирование пользователя.
  • Готовность к работе — аккумулятор емкостью 4 А·ч и зарядное устройство входят в комплект поставки.
  • Эргономичность — боковую рукоятку можно зафиксировать в любом удобном положении для наиболее комфортной и безопасной работы.
  • Сверление отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит специальный ограничитель.
  • Функция реверса — направление вращения можно легко изменить при необходимости.
  • Блокировка случайного включения — переключатель реверса, установленный в среднее положение, предотвращает непредвиденный запуск двигателя.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструмент с аксессуарами упакован в надежный пластиковый кейс.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В




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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Перфоратор аккумуляторный - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРукоятка боковая - 1 штОграничитель глубины бурения - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный перфоратор MTX RHB-BL-20-26 26780 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion 20 В и развивает энергию удара 3 Дж. Позволяет сверлить различные материалы, бурить отверстия, штробить и пробивать борозды в бетоне, камне, кирпиче, разрушать кирпичную кладку. Мощный бесщеточный двигатель устойчив к высоким нагрузкам и обеспечивает силу удара, достаточную для эффективной работы с материалами высокой твердости. Максимальный диаметр сверления в бетоне достигает 26 мм, древесине — 30 мм, металле — 10 мм. Патрон совместим с оснасткой SDS Plus, которая надежно фиксируется и не проворачивается во время работы. Перфоратор позволяет успешно решать большинство задач в быту.

Преимущества

  • Выбор оптимального режима — предусмотрена возможность сверления, сверления с ударом и долбления.
  • Эффективность — угловое положение долота регулируется для более удобной работы.
  • Плавная настройка — частота вращения регулируется в диапазоне 0-950 об/мин, частота ударов — в пределах 0-4700 уд/мин, для этого достаточно изменить силу нажатия на клавишу пуска.
  • Безопасность — предохранительная муфта мгновенно останавливает вращение бура в случае заклинивания, что предотвращает травмирование пользователя.
  • Готовность к работе — аккумулятор емкостью 4 А·ч и зарядное устройство входят в комплект поставки.
  • Эргономичность — боковую рукоятку можно зафиксировать в любом удобном положении для наиболее комфортной и безопасной работы.
  • Сверление отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит специальный ограничитель.
  • Функция реверса — направление вращения можно легко изменить при необходимости.
  • Блокировка случайного включения — переключатель реверса, установленный в среднее положение, предотвращает непредвиденный запуск двигателя.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструмент с аксессуарами упакован в надежный пластиковый кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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