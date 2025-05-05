Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)
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Характеристики
Тип товара
Тонометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%3 510 руб. 6 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 83204
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
да
Высота, см
6.4
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22x32
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х12
Вес, г.
420
Описание товара Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)
Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.
Особенности:
- Технология интеллектуального измерения Intellisense
- Объем памяти 30 измерений
- Управление с помощью одной кнопки
- Функция определения нерегулярного сердцебиения
- Индикатор уровня артериального давления
- Электронный блок тонометра Omron M2 Basic (HEM-7121-ARU)
- Компрессионная манжета Omron CM (22 - 32 см.)
- Сетевой мини-адаптер Omron S
- Руководство по эксплуатации
- Чехол для хранения прибора
- Комплект элементов питания
- Гарантийный талон
- Журнал для записи артериального давления
Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
да
Высота, см
6.4
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22x32
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.4
Страна производитель
Китай
Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.
Особенности:
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Особенности:
- Технология интеллектуального измерения Intellisense
- Объем памяти 30 измерений
- Управление с помощью одной кнопки
- Функция определения нерегулярного сердцебиения
- Индикатор уровня артериального давления
- Электронный блок тонометра Omron M2 Basic (HEM-7121-ARU)
- Компрессионная манжета Omron CM (22 - 32 см.)
- Сетевой мини-адаптер Omron S
- Руководство по эксплуатации
- Чехол для хранения прибора
- Комплект элементов питания
- Гарантийный талон
- Журнал для записи артериального давления
Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
Мама довольна покупкой,я брала специально для неё.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр за свои деньги. Брал в подарок. Все работает, функционал достаточный. Аритмию действительно выявляет.
Достоинства:
Комментарий:
тонометр работает тихо. удобная манжета.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр работает нормально,советую покупать товары этого производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Очень простой и удобный в использовании. Я довольна. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, жаль в комплекте не предусмотрены батарейки, но это не проблема. Функциональность и простота в использовании даёт отличный результат домашней диагностики. Очень рекомендую! Доставка идеальна! Спасибо продавцу, относится с заботой о покупателях - очень надёжно все упаковано!
Достоинства:
Комментарий:
omron- одна из тех фирм,которым можно доверять.
Достоинства:
Комментарий:
заказывал вьетнамский, пришли made in China, ну как всегда
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр, без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Не очень стабильно меряет - то ли давление каждые пять минут скачет, то ли аппарат не очень точный. Не понять
Достоинства:
Комментарий:
мне его порекомендовали, и я не пожалела. Спасибо за хороший товар, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
тонометр нормальный. до этого брала показывал как вздумается другая фирма. этот показывает точно.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр отличный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, есть емкий чехол, в который все хорошо умещается, даже не отсоединяя манжету и адаптер
Достоинства:
Комментарий:
купила сестре в подарок, но такой же купила себе, довольеа
Достоинства:
Комментарий:
отличный тонометр! Очень лёгкий в обращении.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, показывает давление (вроде правильно), а что еще нужно. В комплекте были еще и батарейки.
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат проверил. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл качественный, раньше намеченного срока. Рекомендую как тонометр, так и поставщика.
Достоинства:
Комментарий:
Проверяли всем отделом с такой же маркой , все отлично. Девчонки сказали , что мой аппарат даже точнее показывает чем рабочий! Я довольна приобретению . Благодарю !
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Товар! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно, давление измеряет правильно, второй раз беру именно Омрон. Компактный, хорошо упакован. Тонометром довольна, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё, работает. Посмотрим как будет дальше. Рекомендую.
Достоинства:
Очень качественный прибор. Можно использовать на батарейках или от сетевого адаптера, что очень хорошо если батарейки разрядятся в самый необходимый момент. Пользуемся более 1,5 года, мы используем аккумуляторы вместо батареек, заряжаем раз в полгода. Данные показывает точно.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
В комплекте идет мешочек из ткани для хранения, но сумочка на молнии была бы лучше.
Достоинства:
Удобный дизайн
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Работает хорошо.
Достоинства:
простота пользования, точность измерения, полнота информации
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
компактная модель
Достоинства:
простота использования. Батарейки в комплекте. Сетевой адаптер.
Недостатки:
Не обнаружены
Комментарий:
Хороший тонометр. Автоматический. Показывает и давление, и пульс, и от сети может работать. Если бы ещё давление поменьше показывал, было бы хорошо, но тут, боюсь, претензии не к производителю.
Достоинства:
Очень хороший прибор удобен в использовании работает как от сети так и от батареек
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
заказ № rnd81443 от 03.03.2020 15:53 обслуживание на высоте получил без проблем
Достоинства:
Простой, удобный, универсальный
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
Манжета позволяет пользоваться тонометром людям с разной окружностью рук.
Недостатки:
Все хорошо.
Комментарий:
Покупала тонометр для мамы, она у меня страдает гипертонией. Тонометр понравился тем, что оснащен крупным жк дисплеем. Хорошая, универсальная манжета, руку не передавливает, и не остаются синие полоски, как после использования старенького тонометра. Однозначно лучший вариант, чем наш старенький, механический тонометр, и показания точные.
Достоинства:
Простой, удобный, универсальный
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
Качественный прибор
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Минимальный набор необходимых функций. Большего от такого прибора не нужно, по сравнению с AND здесь гораздо более приятная манжета (я брал 22-32см серого цвета)
Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонометр автоматический с адаптером Omron М2 Basic (HEM-7121-ARU)
Достоинства:
Комментарий:
Мама довольна покупкой,я брала специально для неё.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр за свои деньги. Брал в подарок. Все работает, функционал достаточный. Аритмию действительно выявляет.
Достоинства:
Комментарий:
тонометр работает тихо. удобная манжета.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр работает нормально,советую покупать товары этого производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Очень простой и удобный в использовании. Я довольна. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, жаль в комплекте не предусмотрены батарейки, но это не проблема. Функциональность и простота в использовании даёт отличный результат домашней диагностики. Очень рекомендую! Доставка идеальна! Спасибо продавцу, относится с заботой о покупателях - очень надёжно все упаковано!
Достоинства:
Комментарий:
omron- одна из тех фирм,которым можно доверять.
Достоинства:
Комментарий:
заказывал вьетнамский, пришли made in China, ну как всегда
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр, без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Не очень стабильно меряет - то ли давление каждые пять минут скачет, то ли аппарат не очень точный. Не понять
Достоинства:
Комментарий:
мне его порекомендовали, и я не пожалела. Спасибо за хороший товар, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
тонометр нормальный. до этого брала показывал как вздумается другая фирма. этот показывает точно.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр отличный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, есть емкий чехол, в который все хорошо умещается, даже не отсоединяя манжету и адаптер
Достоинства:
Комментарий:
купила сестре в подарок, но такой же купила себе, довольеа
Достоинства:
Комментарий:
отличный тонометр! Очень лёгкий в обращении.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, показывает давление (вроде правильно), а что еще нужно. В комплекте были еще и батарейки.
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат проверил. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл качественный, раньше намеченного срока. Рекомендую как тонометр, так и поставщика.
Достоинства:
Комментарий:
Проверяли всем отделом с такой же маркой , все отлично. Девчонки сказали , что мой аппарат даже точнее показывает чем рабочий! Я довольна приобретению . Благодарю !
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Товар! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно, давление измеряет правильно, второй раз беру именно Омрон. Компактный, хорошо упакован. Тонометром довольна, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё, работает. Посмотрим как будет дальше. Рекомендую.
Достоинства:
Очень качественный прибор. Можно использовать на батарейках или от сетевого адаптера, что очень хорошо если батарейки разрядятся в самый необходимый момент. Пользуемся более 1,5 года, мы используем аккумуляторы вместо батареек, заряжаем раз в полгода. Данные показывает точно.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
В комплекте идет мешочек из ткани для хранения, но сумочка на молнии была бы лучше.
Достоинства:
Удобный дизайн
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Работает хорошо.
Достоинства:
простота пользования, точность измерения, полнота информации
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
компактная модель
Достоинства:
простота использования. Батарейки в комплекте. Сетевой адаптер.
Недостатки:
Не обнаружены
Комментарий:
Хороший тонометр. Автоматический. Показывает и давление, и пульс, и от сети может работать. Если бы ещё давление поменьше показывал, было бы хорошо, но тут, боюсь, претензии не к производителю.
Достоинства:
Очень хороший прибор удобен в использовании работает как от сети так и от батареек
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
заказ № rnd81443 от 03.03.2020 15:53 обслуживание на высоте получил без проблем
Достоинства:
Простой, удобный, универсальный
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
Манжета позволяет пользоваться тонометром людям с разной окружностью рук.
Недостатки:
Все хорошо.
Комментарий:
Покупала тонометр для мамы, она у меня страдает гипертонией. Тонометр понравился тем, что оснащен крупным жк дисплеем. Хорошая, универсальная манжета, руку не передавливает, и не остаются синие полоски, как после использования старенького тонометра. Однозначно лучший вариант, чем наш старенький, механический тонометр, и показания точные.
Достоинства:
Простой, удобный, универсальный
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
Качественный прибор
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Минимальный набор необходимых функций. Большего от такого прибора не нужно, по сравнению с AND здесь гораздо более приятная манжета (я брал 22-32см серого цвета)