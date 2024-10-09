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Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby купить с доставкой в Москве
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Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby

1 Отзывы
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Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стетоскоп медицинский
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 900 руб.  2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525653
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетоскоп медицинский
Производство
Китай
Тип манжеты
нет
Тип тонометра
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х4
Вес, г.
200

Описание товара Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby

Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby Прибор предназначен для практикующих врачей-педиатров, а также врачей общей практики, врачей неотложной помощи, кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей, имеющих дело с детьми.

Отзывы о товаре Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby

Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Джем М.

Достоинства:


Комментарий:
Ушки крепкие и кривые были , попросила мужа выровнять чтобы одевать удобно было ,это в принципе и есть минус одна звезда , а так в целом слышимость хорошая , дети сразу на него накинулись )



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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетоскоп медицинский
Производство
Китай
Тип манжеты
нет
Тип тонометра
механический
Страна производитель
Китай
Описание
Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby Прибор предназначен для практикующих врачей-педиатров, а также врачей общей практики, врачей неотложной помощи, кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей, имеющих дело с детьми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Джем М.

Достоинства:


Комментарий:
Ушки крепкие и кривые были , попросила мужа выровнять чтобы одевать удобно было ,это в принципе и есть минус одна звезда , а так в целом слышимость хорошая , дети сразу на него накинулись )


Стетофонендоскоп педиатрический CS Medica CS-401 Baby - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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