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Воздуходувка Bort BSS-600-R

(2)
Артикул: 77811
  • Воздуходувка электрическая Bort BSS-600-R (98296815) - фото 1
  • Воздуходувка электрическая Bort BSS-600-R (98296815) - фото 2
  • Воздуходувка электрическая Bort BSS-600-R (98296815) - фото 3
Воздуходувка электрическая Bort BSS-600-R (98296815) - фото 1
Воздуходувка электрическая Bort BSS-600-R (98296815) - фото 2
Воздуходувка электрическая Bort BSS-600-R (98296815) - фото 3
2 610 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 77811
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBort
Тип товараВоздуходувки
С функцией пылесосада
С функцией измельчениянет
Тип двигателяэлектрический
Мощность электрического двигателя600 Вт
Питание электрического двигателясеть
Мешок для мусора в комплектеесть
Объем мешка для мусора3 л
Длина, см31
Ширина, см17.5
Высота, см17.5
Вес, кг2.2

Видео:

Видеообзор на Воздуходувка Bort BSS-600-R

Видеообзор Воздуходувка Bort BSS-600-R



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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень мощно дует, обороты контролируются от максимальных до минимальных, но на максимуме страшно гудит и очень сильно дует,отлично собирает крупный мусор

Недостатки:
При распаковке и первом пуске этот пылесос-воздуходувка не включалась, проверил щетки затянул и . не запустился, немного тряхонешь , схватывает, разобрал ручку посмотрел , все контакты целые у кнопки, собрал и . Запустился :)

Комментарий:
Зачетная воздуходувка, для чистки стационарных компов отлично подходит, советую, дешевый и доступный инструмент из Китая, но очень сильно воняет.


17.04.2019
Достоинства:
Достаточно мощная воздуходувка для хозяйственных работ. Позволяет сдувать мусор или свежий снег с крыльца и дорожек на даче, отлично очищает от снега машину. Имеет регулировку мощности, и кстати не для всех применений её нужно гонять на максимуме, хватает 4 или 5 уровня

Недостатки:
Достаточно шумная, но при кратковременном использовании не напрягает.

Комментарий:
В целом нужная и не очень дорогая модель для домашнего использования.

Самовывоз невозможен
Воздуходувка Bort BSS-600-R - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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