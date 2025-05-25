Воздуходувка Bort BSS-600-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Объем мешка для мусора
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%2 740 руб. 3 375 руб.
В наличии
Код товара: 77811
|
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 740 руб. -19%
3 375 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
600
Объем мешка для мусора
3
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
17.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х18
Вес, кг.
2.2
Описание товара Воздуходувка Bort BSS-600-R
Видео:
Видеообзор на Воздуходувка Bort BSS-600-R
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
600
Объем мешка для мусора
3
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
17.5
Высота, см
17.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Видео:
Видеообзор на Воздуходувка Bort BSS-600-R
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. марка лучшая среди других в этой ценовой нише... упаковка хлипкая. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка пришла в целости и сохранности. Соответствует заявленным требованиям. Мощности для обдувания территории около частного дома достаточно. Мне все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат, сильный воздушный поток. Теперь после работы, обдуваю все инструменты, рабочее место и сам. Я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная воздуходувка. Изготовлена качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Воздушный поток очень мощный, но и шумит изрядно. Замер мощности показал, что на 230В на максимуме потребляет 960-980Вт, на минимуме порядка 600Вт. Вот. собственно, и минус. Минимальный поток очень сильный, для раздувки мангала или очага избыточный. Для продувки компов слишком много, выбирайте модели меньшей мощности. Мне-то для моих задач в самый раз. Забудьте про функцию пылесоса, я даже не пытался. Если перекрыть входной патрубок, воздух засасывается с другой стороны через двигатель, что логично и правильно. Я его вообще выбрал, чтобы выбивать снег и слякоть из колёсных арок перед постановкой в гараж, тут он получше компрессора будет. В целом ветродуйка лучшая по производительности за эти деньги, главное, знать, зачем она именно вам она нужна.
Достоинства:
Комментарий:
Брала для мелкого мусора среди камушков, раньше руками убирала его. Но оказывается дофига что можно убрать им за минуты. На первом видео где лестница, это максимальная скорость, на втором минимальная. Супер вещь, уборка на участке пройдёт намного быстрее в этом году. Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший и нужный инструмент. Маленький но мощный. Дует сильно.
Достоинства:
Комментарий:
покупал для продувки пк. для решения задачи хватило включить мощность на 2-3 режим из 6-ти. то-есть 50% мощности хватило чтоб пк стал как новый. думаю для продувки пк хватило бы модели на 550 ват этого же бренда. рекомендую, советую.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает! На максимальной скорости дует очень мощно! Но долго ее на максимуме использовать не стоит, так как уже с первых секунд она начинает дуть теплым воздухом. Возможен перегрев мотора.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощная воздуходувка. Полностью сушить авто, конечно, не вариант, но выдуть и труднодоступных мест, самое то. Раздувать уги в мангале возможно только на 1ой или, самое большое, на 2ой, на максимуме улетят все угли, дрова и сам мангал. Сдувать мусор с веранды и тропинок, тоже справляется с лёгкостью. Короче, мне подошёл, советую
Достоинства:
Комментарий:
Взял в хоббийную столярку, пока не обзавелся компрессором. Аппарат достаточно мощный для очистки инструмента и станков, обдува изделий перед покраской. Мягкий, 2-метровый кабель - буду удлинять. Свободный доступ к щеткам. Пока не тестил инструмент этого бренда, но претензий нет, всё нравится...
Достоинства:
Комментарий:
Отличная воздуходувка, лёгкая, удобная, мощная. Всем рекомендую!) Доставили быстро, упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Вещь, замечательная воздуходувка, мощная есть регулятор, можно использовать как пылесос, брал для гаража, уборка, сушка автомобиля после мойки, уборка снега с автомобиля и т. д, возможностей много. Да и 5 лет гарантии что заявлено покажет время. Спасибо! Да и ещё пломба на коробке уже была вскрыта, на корпусе шуруп был ослаблен, так вроде всё целое. Оставил. Вещь...
Достоинства:
Комментарий:
Дует нормально, брал домой для продувки ПК, ещё штуку купил на работу
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Применяю для очистки электрооборудования от пыли. Мощности хватает с запасом. Есть регулировка оборотов. Один недостаток сборки был обнаружен после нескольких часов работы. Перестал работать из-за перекоса угольной щетки электродвигателя. Поправил щетку - прибор заработал. В поставке имеется запасной комплект щеток. Узлы замены щеток расположены удобно.
Достоинства:
Комментарий:
лучшая ветродуйка из всех что есть на рынке за эту цену. купил в замен младшей модели на 600 ватт, которая в строю уже 4 года, и сильно под устала на стройке. сравнивал на объекте с мокитой оригинальной аналогичной мощности и мы все были удивлены, что борт дует сильнее, конечно а материалах и тактильно и прочее, Макита приятнее, но зачем она нужна, если дует слабее. Производителю борт огромный респект за такие ветродуйки!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо дует, но довольно шумная
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, качество отличное до этого была модель послабее, эта прям огонь во дворе убирал листья, для продувки компа будет сильной, думаю улитит системник, в машине теперь уборка занимает 2минуты, всё вылетает пулей.
Достоинства:
Комментарий:
отличная воздуходувка. мощная. муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень меня удивила) Мощнейшая вещь! ;)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная воздуходувка, достаточно мощная. В строительстве вещь незаменимая. Может выполнять функции всасывания. В комплекте есть мешочек для пыли. Нам немного не повезло, мешочек не подходит к разъёму, видимо от другой модели. Но конкретно для нас не критично, так брали именно как воздуходувку.
Достоинства:
Комментарий:
Купили по совету знакомых использовать в мастерской для уборки опилок.
Достоинства:
Комментарий:
Брал по оценке. Воздуходувка хорошая. Работал борт 600 ватт больше 5 лет. Эту взял в запас. По мощности запас хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для продувки машины после мойки. Отличная и нужная вещь, особенно в хозяйстве пригодится, в прочем она для этого и создана. Достаточно мощная, из-за этого и брал
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат огонь. Раздувать мангал лучше на самой низкой скорости и без насадки)
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Если использовать постоянно, а не периодически, то лучше взять 500Вт., она легче. Эта тяжеловата.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка огонь. Опил, мусор сдувает классно.
Достоинства:
Комментарий:
Дует хорошо. Качество хорошее. Щетки в комплекте!
Достоинства:
Комментарий:
Мощная, дует так дует. Не ожидал, что будет так мощно дуть
Достоинства:
Комментарий:
Дует отлично, даже не ожидал. Мелкие камешки 2-3 мм по ровному бетону сдувает, не только песок. Но шум и свист от нее слышен очень далеко)))
Достоинства:
Очень мощно дует, обороты контролируются от максимальных до минимальных, но на максимуме страшно гудит и очень сильно дует,отлично собирает крупный мусор
Недостатки:
При распаковке и первом пуске этот пылесос-воздуходувка не включалась, проверил щетки затянул и . не запустился, немного тряхонешь , схватывает, разобрал ручку посмотрел , все контакты целые у кнопки, собрал и . Запустился :)
Комментарий:
Зачетная воздуходувка, для чистки стационарных компов отлично подходит, советую, дешевый и доступный инструмент из Китая, но очень сильно воняет.
Достоинства:
Достаточно мощная воздуходувка для хозяйственных работ. Позволяет сдувать мусор или свежий снег с крыльца и дорожек на даче, отлично очищает от снега машину. Имеет регулировку мощности, и кстати не для всех применений её нужно гонять на максимуме, хватает 4 или 5 уровня
Недостатки:
Достаточно шумная, но при кратковременном использовании не напрягает.
Комментарий:
В целом нужная и не очень дорогая модель для домашнего использования.
Воздуходувка Bort BSS-600-R – стоимость товара 2740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Воздуходувка Bort BSS-600-R
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. марка лучшая среди других в этой ценовой нише... упаковка хлипкая. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка пришла в целости и сохранности. Соответствует заявленным требованиям. Мощности для обдувания территории около частного дома достаточно. Мне все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат, сильный воздушный поток. Теперь после работы, обдуваю все инструменты, рабочее место и сам. Я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная воздуходувка. Изготовлена качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Воздушный поток очень мощный, но и шумит изрядно. Замер мощности показал, что на 230В на максимуме потребляет 960-980Вт, на минимуме порядка 600Вт. Вот. собственно, и минус. Минимальный поток очень сильный, для раздувки мангала или очага избыточный. Для продувки компов слишком много, выбирайте модели меньшей мощности. Мне-то для моих задач в самый раз. Забудьте про функцию пылесоса, я даже не пытался. Если перекрыть входной патрубок, воздух засасывается с другой стороны через двигатель, что логично и правильно. Я его вообще выбрал, чтобы выбивать снег и слякоть из колёсных арок перед постановкой в гараж, тут он получше компрессора будет. В целом ветродуйка лучшая по производительности за эти деньги, главное, знать, зачем она именно вам она нужна.
Достоинства:
Комментарий:
Брала для мелкого мусора среди камушков, раньше руками убирала его. Но оказывается дофига что можно убрать им за минуты. На первом видео где лестница, это максимальная скорость, на втором минимальная. Супер вещь, уборка на участке пройдёт намного быстрее в этом году. Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший и нужный инструмент. Маленький но мощный. Дует сильно.
Достоинства:
Комментарий:
покупал для продувки пк. для решения задачи хватило включить мощность на 2-3 режим из 6-ти. то-есть 50% мощности хватило чтоб пк стал как новый. думаю для продувки пк хватило бы модели на 550 ват этого же бренда. рекомендую, советую.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает! На максимальной скорости дует очень мощно! Но долго ее на максимуме использовать не стоит, так как уже с первых секунд она начинает дуть теплым воздухом. Возможен перегрев мотора.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощная воздуходувка. Полностью сушить авто, конечно, не вариант, но выдуть и труднодоступных мест, самое то. Раздувать уги в мангале возможно только на 1ой или, самое большое, на 2ой, на максимуме улетят все угли, дрова и сам мангал. Сдувать мусор с веранды и тропинок, тоже справляется с лёгкостью. Короче, мне подошёл, советую
Достоинства:
Комментарий:
Взял в хоббийную столярку, пока не обзавелся компрессором. Аппарат достаточно мощный для очистки инструмента и станков, обдува изделий перед покраской. Мягкий, 2-метровый кабель - буду удлинять. Свободный доступ к щеткам. Пока не тестил инструмент этого бренда, но претензий нет, всё нравится...
Достоинства:
Комментарий:
Отличная воздуходувка, лёгкая, удобная, мощная. Всем рекомендую!) Доставили быстро, упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Вещь, замечательная воздуходувка, мощная есть регулятор, можно использовать как пылесос, брал для гаража, уборка, сушка автомобиля после мойки, уборка снега с автомобиля и т. д, возможностей много. Да и 5 лет гарантии что заявлено покажет время. Спасибо! Да и ещё пломба на коробке уже была вскрыта, на корпусе шуруп был ослаблен, так вроде всё целое. Оставил. Вещь...
Достоинства:
Комментарий:
Дует нормально, брал домой для продувки ПК, ещё штуку купил на работу
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Применяю для очистки электрооборудования от пыли. Мощности хватает с запасом. Есть регулировка оборотов. Один недостаток сборки был обнаружен после нескольких часов работы. Перестал работать из-за перекоса угольной щетки электродвигателя. Поправил щетку - прибор заработал. В поставке имеется запасной комплект щеток. Узлы замены щеток расположены удобно.
Достоинства:
Комментарий:
лучшая ветродуйка из всех что есть на рынке за эту цену. купил в замен младшей модели на 600 ватт, которая в строю уже 4 года, и сильно под устала на стройке. сравнивал на объекте с мокитой оригинальной аналогичной мощности и мы все были удивлены, что борт дует сильнее, конечно а материалах и тактильно и прочее, Макита приятнее, но зачем она нужна, если дует слабее. Производителю борт огромный респект за такие ветродуйки!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо дует, но довольно шумная
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, качество отличное до этого была модель послабее, эта прям огонь во дворе убирал листья, для продувки компа будет сильной, думаю улитит системник, в машине теперь уборка занимает 2минуты, всё вылетает пулей.
Достоинства:
Комментарий:
отличная воздуходувка. мощная. муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень меня удивила) Мощнейшая вещь! ;)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная воздуходувка, достаточно мощная. В строительстве вещь незаменимая. Может выполнять функции всасывания. В комплекте есть мешочек для пыли. Нам немного не повезло, мешочек не подходит к разъёму, видимо от другой модели. Но конкретно для нас не критично, так брали именно как воздуходувку.
Достоинства:
Комментарий:
Купили по совету знакомых использовать в мастерской для уборки опилок.
Достоинства:
Комментарий:
Брал по оценке. Воздуходувка хорошая. Работал борт 600 ватт больше 5 лет. Эту взял в запас. По мощности запас хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для продувки машины после мойки. Отличная и нужная вещь, особенно в хозяйстве пригодится, в прочем она для этого и создана. Достаточно мощная, из-за этого и брал
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат огонь. Раздувать мангал лучше на самой низкой скорости и без насадки)
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Если использовать постоянно, а не периодически, то лучше взять 500Вт., она легче. Эта тяжеловата.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка огонь. Опил, мусор сдувает классно.
Достоинства:
Комментарий:
Дует хорошо. Качество хорошее. Щетки в комплекте!
Достоинства:
Комментарий:
Мощная, дует так дует. Не ожидал, что будет так мощно дуть
Достоинства:
Комментарий:
Дует отлично, даже не ожидал. Мелкие камешки 2-3 мм по ровному бетону сдувает, не только песок. Но шум и свист от нее слышен очень далеко)))
Достоинства:
Очень мощно дует, обороты контролируются от максимальных до минимальных, но на максимуме страшно гудит и очень сильно дует,отлично собирает крупный мусор
Недостатки:
При распаковке и первом пуске этот пылесос-воздуходувка не включалась, проверил щетки затянул и . не запустился, немного тряхонешь , схватывает, разобрал ручку посмотрел , все контакты целые у кнопки, собрал и . Запустился :)
Комментарий:
Зачетная воздуходувка, для чистки стационарных компов отлично подходит, советую, дешевый и доступный инструмент из Китая, но очень сильно воняет.
Достоинства:
Достаточно мощная воздуходувка для хозяйственных работ. Позволяет сдувать мусор или свежий снег с крыльца и дорожек на даче, отлично очищает от снега машину. Имеет регулировку мощности, и кстати не для всех применений её нужно гонять на максимуме, хватает 4 или 5 уровня
Недостатки:
Достаточно шумная, но при кратковременном использовании не напрягает.
Комментарий:
В целом нужная и не очень дорогая модель для домашнего использования.