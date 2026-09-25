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Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX

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Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 1
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 2
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 3
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 4
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 5
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 6
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 7
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 8
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 9
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 10
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 11
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 12
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 13
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 14
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 15
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 16
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 17
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 18
Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 1
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 2
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 3
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 4
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 5
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 6
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 7
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 8
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 9
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 10
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 11
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 12
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 13
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 14
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 15
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 16
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 17
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 18
  • Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
2000
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х17
Вес, кг.
1.65

Описание товара Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX

Портативная аккумуляторная воздуходувка-пылесос MTX LB-185 59620 позволяет очистить тропинки, подъездные дорожки, территорию около дома при помощи потока воздуха 170 м?/ч, подаваемого со скоростью 35 м/с. Воспользовавшись функцией пылесоса, можно собрать мусор в мешок объемом 0,5 л. Инструмент работает от аккумулятора 20 В емкостью 2 А·ч, оптимален для бытового применения.

Преимущества

  • Расширенные возможности — инструмент сочетает в себе воздуходувку и пылесос для сбора мусора.
  • Многофункциональность — возможна уборка придомовой территории от мусора, срезанной травы, опавшей листвы

очистка садовой мебели, вентиляции и радиаторов от пыли, помощь в розжиге углей и уборке свежевыпавшего снега.

Полная готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит 2 аккумулятора, зарядное устройство и мешок для сбора мусора.|Надежная батарея — аккумулятор без эффекта памяти допускает подзарядку без риска потери емкости.|Длительная работа без ощущения усталости — размеры воздуходувки в сборе составляют 500 x 140 x 180 мм, масса с аккумулятором — 1 кг.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
2000
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Описание

Портативная аккумуляторная воздуходувка-пылесос MTX LB-185 59620 позволяет очистить тропинки, подъездные дорожки, территорию около дома при помощи потока воздуха 170 м?/ч, подаваемого со скоростью 35 м/с. Воспользовавшись функцией пылесоса, можно собрать мусор в мешок объемом 0,5 л. Инструмент работает от аккумулятора 20 В емкостью 2 А·ч, оптимален для бытового применения.

Преимущества

  • Расширенные возможности — инструмент сочетает в себе воздуходувку и пылесос для сбора мусора.
  • Многофункциональность — возможна уборка придомовой территории от мусора, срезанной травы, опавшей листвы

очистка садовой мебели, вентиляции и радиаторов от пыли, помощь в розжиге углей и уборке свежевыпавшего снега.

Полная готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит 2 аккумулятора, зарядное устройство и мешок для сбора мусора.|Надежная батарея — аккумулятор без эффекта памяти допускает подзарядку без риска потери емкости.|Длительная работа без ощущения усталости — размеры воздуходувки в сборе составляют 500 x 140 x 180 мм, масса с аккумулятором — 1 кг.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX - стоимость товара 2880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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