Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка-пылесос акк. портативная MTX 59620, LB-185, Li-Ion, 20 В MTX
Портативная аккумуляторная воздуходувка-пылесос MTX LB-185 59620 позволяет очистить тропинки, подъездные дорожки, территорию около дома при помощи потока воздуха 170 м?/ч, подаваемого со скоростью 35 м/с. Воспользовавшись функцией пылесоса, можно собрать мусор в мешок объемом 0,5 л. Инструмент работает от аккумулятора 20 В емкостью 2 А·ч, оптимален для бытового применения.
Преимущества
- Расширенные возможности — инструмент сочетает в себе воздуходувку и пылесос для сбора мусора.
- Многофункциональность — возможна уборка придомовой территории от мусора, срезанной травы, опавшей листвы
очистка садовой мебели, вентиляции и радиаторов от пыли, помощь в розжиге углей и уборке свежевыпавшего снега.
Полная готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит 2 аккумулятора, зарядное устройство и мешок для сбора мусора.|Надежная батарея — аккумулятор без эффекта памяти допускает подзарядку без риска потери емкости.|Длительная работа без ощущения усталости — размеры воздуходувки в сборе составляют 500 x 140 x 180 мм, масса с аккумулятором — 1 кг.
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Портативная аккумуляторная воздуходувка-пылесос MTX LB-185 59620 позволяет очистить тропинки, подъездные дорожки, территорию около дома при помощи потока воздуха 170 м?/ч, подаваемого со скоростью 35 м/с. Воспользовавшись функцией пылесоса, можно собрать мусор в мешок объемом 0,5 л. Инструмент работает от аккумулятора 20 В емкостью 2 А·ч, оптимален для бытового применения.
Преимущества
- Расширенные возможности — инструмент сочетает в себе воздуходувку и пылесос для сбора мусора.
- Многофункциональность — возможна уборка придомовой территории от мусора, срезанной травы, опавшей листвы
очистка садовой мебели, вентиляции и радиаторов от пыли, помощь в розжиге углей и уборке свежевыпавшего снега.
Полная готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит 2 аккумулятора, зарядное устройство и мешок для сбора мусора.|Надежная батарея — аккумулятор без эффекта памяти допускает подзарядку без риска потери емкости.|Длительная работа без ощущения усталости — размеры воздуходувки в сборе составляют 500 x 140 x 180 мм, масса с аккумулятором — 1 кг.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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