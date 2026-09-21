Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб.
В наличии
Код товара: 697750
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х11
Вес, г.
900
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)
Воздуходувка аккумуляторная BORT BSS-21U-Li – это современный и мощный инструмент, созданный для эффективной уборки территории в саду, на даче или в парке. Спроектированная с учетом потребностей как профессиональных, так и любительских пользователей, она обладает выдающимися характеристиками и функциями для достижения максимальной производительности при минимальных усилиях.
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Воздуходувка аккумуляторная BORT BSS-21U-Li – это современный и мощный инструмент, созданный для эффективной уборки территории в саду, на даче или в парке. Спроектированная с учетом потребностей как профессиональных, так и любительских пользователей, она обладает выдающимися характеристиками и функциями для достижения максимальной производительности при минимальных усилиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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