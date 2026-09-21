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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)

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Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 8
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 7
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 8
  • Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)
2 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х11
Вес, г.
900

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)

Воздуходувка аккумуляторная BORT BSS-21U-Li – это современный и мощный инструмент, созданный для эффективной уборки территории в саду, на даче или в парке. Спроектированная с учетом потребностей как профессиональных, так и любительских пользователей, она обладает выдающимися характеристиками и функциями для достижения максимальной производительности при минимальных усилиях.

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка аккумуляторная BORT BSS-21U-Li – это современный и мощный инструмент, созданный для эффективной уборки территории в саду, на даче или в парке. Спроектированная с учетом потребностей как профессиональных, так и любительских пользователей, она обладает выдающимися характеристиками и функциями для достижения максимальной производительности при минимальных усилиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21U-Li (без АКБ и ЗУ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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