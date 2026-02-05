Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-P (без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%3 310 руб. 5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697748
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х19
Вес, кг.
1.8
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-P (без АКБ и ЗУ)
Воздуходувка аккумуляторная BORT BSS-21Li-P – это легкий и мощный инструмент, который идеально подходит для выполнения различных задач по очистке загородных участков, садов и парков. С максимальной производительностью до 230 м?/час, эта воздуходувка справится с удалением листвы, мусора и других загрязнений с поверхностей быстро и эффективно.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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Воздуходувка аккумуляторная BORT BSS-21Li-P – это легкий и мощный инструмент, который идеально подходит для выполнения различных задач по очистке загородных участков, садов и парков. С максимальной производительностью до 230 м?/час, эта воздуходувка справится с удалением листвы, мусора и других загрязнений с поверхностей быстро и эффективно.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Достоинства:
Комментарий:
дует хорошо. макита орига батареи одна на 3 вторая на 6 а /ч хватило на мин 8 -10 на максималках + включал турбо. с пухлые снегом справляется на ура
Достоинства:
Комментарий:
Ну по мне среднячок. Слабоватый поток. не прям нужной отдачи . Для 42 вольт должна получше бы дуть. Что то конструктора не доработали. У конкурентов это реализовано более продвинуто. (пробовал несколько штук именно с 2 аккумуляторами).
Достоинства:
Комментарий:
работает. Пятиамперные аккумы макита высаживает за 10 минут непрерывной работы на четвёртой скорости +турбо
Достоинства:
Комментарий:
Решил купить на АКБ по опыту использования проводной дувки от борт - очень нравится компактная и мощная, но провода надоели. На АКБ долго выбирал, так как все они не мощные. В итоге выбор пал на эту с двумя батареями. Реально мощная, но и тяжелая, очень габаритная. Использовал вместе с АКБ от метабо через адаптеры. На сколько хватит заряда не знаю. 2х10А - хороший запас, но весят прилично. Скорость потока такая, что когда воздуходувка лежит на ламинате и дует в стену, то начинает катиться в обратную сторону.
Достоинства:
Комментарий:
огонь дуйчик мощный, только 2-а акб высаживает за 30 секунд на турбо режиме. купил адаптеры 2шт теперь 4-е акб чуть подрльше работает ))))
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат мощный дует хорошо ,но нужны ёмкий аккумуляторы ампер на 6 или 8 на маленькие по амперам быстро садятся
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощная воздуходувка за счёт использования пары аккумуляторов по 18 В. В комплекте две насадки и плечевой ремень. Хорошо выдувает мягкий снег с автомобиля, но если снег слоежавшийся или влажный, то это не для неё. Думаю, что даже если была бы мощнее, то всё равно только для мягкого снега.
Достоинства:
Комментарий:
пришла исправная, дует хорошо, аккумуляторы от макиты прекрасно подходят
Достоинства:
Комментарий:
Самая мощная из аккумуляторных. Нужны хорошие АКБ, 4 ку высаживает за несколько минут. 10 ки идеально
Достоинства:
Комментарий:
Оказалась совсем не маленькой! Аккумы tpcell DeWalt 5ah через переходник макитовский подошли идеально.
Достоинства:
Комментарий:
это наверно одна из самых мощных что есть на рынке, уборка 2 минуты занимает ,только аккумуляторы нужны хорошие желательно на 21700 элементах по 6или 9 ампер
Достоинства:
Комментарий:
покупал не себе а другу, он очень доволен, так же помогает передавать клюкву, себе взял версию послабее, незаменимая вещь
Достоинства:
Комментарий:
Дует как смерч. Купил аккумуляторы той же фирмы. Высокая токоотдача
Достоинства:
Комментарий:
10 из 10 Брал для стройки чистить штробы от пыли в газоблоке, справилась на отлично
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка просто супер,очень мощная,папа очень доволен! Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Видно, что была уже у кого то. Ставлю плюс за характеристики. Большой минус ВАМ, за отсутствие АКБ. Пришлось докупать, а это лишние расходы. Почему нет в комплектации 2х АКБ, Кейса для хранения ??? АКБ подходят не только от Макиты, от др.производителей тоже не плохо работает
Достоинства:
Комментарий:
Эта третья воздуходувка у меня, предыдущие 18В, эта естественно мощнее, аккумуляторы тпсел на 10А подошли, 4 режима работы, включается всегда на первом и до четвёртого каждый раз приходиться переключать, ещё есть турбо режим, но он работает только пока держишь эту кнопку, это неудобно, тяжеловатая, в комплекте есть ремень. В целом отличная воздуходувка, надеюсь послужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощная, полностью оправдала мои ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Легкая, удобная. Докупили 2 аккумулятора, хватает надолго. Спасибо продавцу и производителю.
Достоинства:
Комментарий:
Для воздуходуйки на батарейках не плохо. Аккумы лучше использовать от 4ач
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел вовремя, с виду качественный. дует очень хорошо, особенно понравился турбо режим. домашние котики тоже в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Дует сильно. Покупал сушить машину после мойки и подметать двор. С сушкой машины справляется на 4/5, с подметанием плитки на 5/5. После моего старого ryobi, который скорей для более точечных задач, просто самолёт-истребитель. Дует под 2 кг на весы в турбо режиме. Старый ryobi до 0.5 не дотягивает (но там предназначение чуть другое). Аккумуляторы на 15Ач (3 ряда 21700) стали без проблем. Но и аккумов на реальных 4Ач мне хватает. Минут 10-15 на них работает на 4й (не турбо) мощности. Насадки подключаются только к трубе-удлинителю. Без трубы-удлинителя напрямую не защёлкиваются. Кнопку самого мощного «турбо» режима нужно держать постоянно. Но всё равно он работает около 10 сек и переключается снова в 4 скорость. Полезная функция для ширпотребных аккумов, но для хороших мощных аккумов, которые без проблем тянут такую нагрузку, это явно минус. Но это не значит, что на постоянной 4 скорости воздуходувка не правляется - справляется еще как. Просто никто не любит ограничений) Купил китайский инструмент - допили напильником: 1. На 4 скорости была сильная вибрация и гремел пластик. Благо, в центре пропеллера можно вкрутить болт и путём подкладывания под него обрезанных пополам шайб отбалансировать пропеллер. После данной процедуры грохот и вибрация ушли, звук работы стал в разы тише. 2. Туго защёлкивались аккумы - тут чуть сточил мешающее ребро пластика - и всё стало нормально. Также на следующий день после моего заказа продавец опустил цену на ~15$ - это было обидно…
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка мощная, свои функции выполняет. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Соответствует описанию. Мощная, легкая. Муж доволен. Смело можно брать. Спасибо огромное производителю и продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
товар на вид качественный мощность выдает половину заявленой
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Нужен мощный аккумулятор, больше 8 а/ч, иначе садится за 20 минут при максимальной скорости.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка дует хорошо, примерно 25 минут работы,но зависит выбранной скорости и от объема аккумулятора 18v 6.0 Ач , 4 выбранный режим 20 минут работы.
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-P (без АКБ и ЗУ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-21Li-P (без АКБ и ЗУ)
Достоинства:
Комментарий:
дует хорошо. макита орига батареи одна на 3 вторая на 6 а /ч хватило на мин 8 -10 на максималках + включал турбо. с пухлые снегом справляется на ура
Достоинства:
Комментарий:
Ну по мне среднячок. Слабоватый поток. не прям нужной отдачи . Для 42 вольт должна получше бы дуть. Что то конструктора не доработали. У конкурентов это реализовано более продвинуто. (пробовал несколько штук именно с 2 аккумуляторами).
Достоинства:
Комментарий:
работает. Пятиамперные аккумы макита высаживает за 10 минут непрерывной работы на четвёртой скорости +турбо
Достоинства:
Комментарий:
Решил купить на АКБ по опыту использования проводной дувки от борт - очень нравится компактная и мощная, но провода надоели. На АКБ долго выбирал, так как все они не мощные. В итоге выбор пал на эту с двумя батареями. Реально мощная, но и тяжелая, очень габаритная. Использовал вместе с АКБ от метабо через адаптеры. На сколько хватит заряда не знаю. 2х10А - хороший запас, но весят прилично. Скорость потока такая, что когда воздуходувка лежит на ламинате и дует в стену, то начинает катиться в обратную сторону.
Достоинства:
Комментарий:
огонь дуйчик мощный, только 2-а акб высаживает за 30 секунд на турбо режиме. купил адаптеры 2шт теперь 4-е акб чуть подрльше работает ))))
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат мощный дует хорошо ,но нужны ёмкий аккумуляторы ампер на 6 или 8 на маленькие по амперам быстро садятся
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощная воздуходувка за счёт использования пары аккумуляторов по 18 В. В комплекте две насадки и плечевой ремень. Хорошо выдувает мягкий снег с автомобиля, но если снег слоежавшийся или влажный, то это не для неё. Думаю, что даже если была бы мощнее, то всё равно только для мягкого снега.
Достоинства:
Комментарий:
пришла исправная, дует хорошо, аккумуляторы от макиты прекрасно подходят
Достоинства:
Комментарий:
Самая мощная из аккумуляторных. Нужны хорошие АКБ, 4 ку высаживает за несколько минут. 10 ки идеально
Достоинства:
Комментарий:
Оказалась совсем не маленькой! Аккумы tpcell DeWalt 5ah через переходник макитовский подошли идеально.
Достоинства:
Комментарий:
это наверно одна из самых мощных что есть на рынке, уборка 2 минуты занимает ,только аккумуляторы нужны хорошие желательно на 21700 элементах по 6или 9 ампер
Достоинства:
Комментарий:
покупал не себе а другу, он очень доволен, так же помогает передавать клюкву, себе взял версию послабее, незаменимая вещь
Достоинства:
Комментарий:
Дует как смерч. Купил аккумуляторы той же фирмы. Высокая токоотдача
Достоинства:
Комментарий:
10 из 10 Брал для стройки чистить штробы от пыли в газоблоке, справилась на отлично
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка просто супер,очень мощная,папа очень доволен! Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Видно, что была уже у кого то. Ставлю плюс за характеристики. Большой минус ВАМ, за отсутствие АКБ. Пришлось докупать, а это лишние расходы. Почему нет в комплектации 2х АКБ, Кейса для хранения ??? АКБ подходят не только от Макиты, от др.производителей тоже не плохо работает
Достоинства:
Комментарий:
Эта третья воздуходувка у меня, предыдущие 18В, эта естественно мощнее, аккумуляторы тпсел на 10А подошли, 4 режима работы, включается всегда на первом и до четвёртого каждый раз приходиться переключать, ещё есть турбо режим, но он работает только пока держишь эту кнопку, это неудобно, тяжеловатая, в комплекте есть ремень. В целом отличная воздуходувка, надеюсь послужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощная, полностью оправдала мои ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Легкая, удобная. Докупили 2 аккумулятора, хватает надолго. Спасибо продавцу и производителю.
Достоинства:
Комментарий:
Для воздуходуйки на батарейках не плохо. Аккумы лучше использовать от 4ач
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел вовремя, с виду качественный. дует очень хорошо, особенно понравился турбо режим. домашние котики тоже в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Дует сильно. Покупал сушить машину после мойки и подметать двор. С сушкой машины справляется на 4/5, с подметанием плитки на 5/5. После моего старого ryobi, который скорей для более точечных задач, просто самолёт-истребитель. Дует под 2 кг на весы в турбо режиме. Старый ryobi до 0.5 не дотягивает (но там предназначение чуть другое). Аккумуляторы на 15Ач (3 ряда 21700) стали без проблем. Но и аккумов на реальных 4Ач мне хватает. Минут 10-15 на них работает на 4й (не турбо) мощности. Насадки подключаются только к трубе-удлинителю. Без трубы-удлинителя напрямую не защёлкиваются. Кнопку самого мощного «турбо» режима нужно держать постоянно. Но всё равно он работает около 10 сек и переключается снова в 4 скорость. Полезная функция для ширпотребных аккумов, но для хороших мощных аккумов, которые без проблем тянут такую нагрузку, это явно минус. Но это не значит, что на постоянной 4 скорости воздуходувка не правляется - справляется еще как. Просто никто не любит ограничений) Купил китайский инструмент - допили напильником: 1. На 4 скорости была сильная вибрация и гремел пластик. Благо, в центре пропеллера можно вкрутить болт и путём подкладывания под него обрезанных пополам шайб отбалансировать пропеллер. После данной процедуры грохот и вибрация ушли, звук работы стал в разы тише. 2. Туго защёлкивались аккумы - тут чуть сточил мешающее ребро пластика - и всё стало нормально. Также на следующий день после моего заказа продавец опустил цену на ~15$ - это было обидно…
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка мощная, свои функции выполняет. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Соответствует описанию. Мощная, легкая. Муж доволен. Смело можно брать. Спасибо огромное производителю и продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
товар на вид качественный мощность выдает половину заявленой
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Нужен мощный аккумулятор, больше 8 а/ч, иначе садится за 20 минут при максимальной скорости.
Достоинства:
Комментарий:
Воздуходувка дует хорошо, примерно 25 минут работы,но зависит выбранной скорости и от объема аккумулятора 18v 6.0 Ач , 4 выбранный режим 20 минут работы.