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Пила дисковая Bosch GKS 55+ GCE (601682100)

Артикул: 76883
  • Пила циркулярная Bosch GKS 55+ GCE (0.601.682.100) - фото 1
  • Пила циркулярная Bosch GKS 55+ GCE (0.601.682.100) - фото 2
  • Пила циркулярная Bosch GKS 55+ GCE (0.601.682.100) - фото 3
Пила циркулярная Bosch GKS 55+ GCE (0.601.682.100) - фото 1
Пила циркулярная Bosch GKS 55+ GCE (0.601.682.100) - фото 2
Пила циркулярная Bosch GKS 55+ GCE (0.601.682.100) - фото 3
18 310 руб. 
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+ 230 КэтКоинов
Артикул: 76883
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила63 мм
Диаметр диска165 мм
Диаметр посадочного отверстия20 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1350 Вт
Скорость вращения4700 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Угол наклона45 град
Тормоз двигателяда
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
Плавная регулировка скоростиесть
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см40
Ширина, см30
Высота, см29
Вес, кг3.8
дисковая, ручная, вес - 3.8 кг


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Самовывоз невозможен
Пила дисковая Bosch GKS 55+ GCE (601682100) - по цене 18310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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