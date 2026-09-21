Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE7485 1850Вт (настольная) D диска.:210мм (DWE7485-QS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690175
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
107
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
210
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х66х37
Вес, кг.
27.5
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE7485 1850Вт (настольная) D диска.:210мм (DWE7485-QS)
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE7485 - Высокая точность пропила, регулируемая направляющая, установка заданного угла наклона, интуитивно понятное управление и быстрая настройка. Сочетание зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров и большой четкой шкалы, делает этот станок точным и простым в использовании. Литой алюминиевый стол обеспечивает высокую точность резания. Система защиты от перегрузок обеспечивает высокую производительность при работе по твёрдой, мокрой или промерзшей древесине.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
107
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
210
Пылесборник
нет
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE7485 - Высокая точность пропила, регулируемая направляющая, установка заданного угла наклона, интуитивно понятное управление и быстрая настройка. Сочетание зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров и большой четкой шкалы, делает этот станок точным и простым в использовании. Литой алюминиевый стол обеспечивает высокую точность резания. Система защиты от перегрузок обеспечивает высокую производительность при работе по твёрдой, мокрой или промерзшей древесине.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE7485 1850Вт (настольная) D диска.:210мм (DWE7485-QS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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