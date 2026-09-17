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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Количество звеньев цепи
56
Подсветка
да
Скорость вращения
3700 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182200
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Описание товара Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000
Электрическая пила Metabo — это мощный и надежный инструмент, который идеально подойдет для профессионального использования и выполнения сложных задач. Пила оснащена крупным диском диаметром 305 мм и посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает отличную производительность при распиле различных материалов.
Устройство имеет одну рабочую скорость, а лазерный маркер позволяет добиваться точных и ровных пропилов, что особенно важно для работ, требующих высокой точности. Несмотря на отсутствие плавной регулировки скорости и плавного пуска, пила предлагает уверенное и стабильное функционирование.
Комфорт в использовании обеспечивается возможностью подключения пылесоса и наличием пылесборника, что помогает поддерживать рабочее место чистым и безопасным. Уровень шума составляет 97 дБ, что характерно для инструментов подобного типа и мощности.
При весе в 17 кг и габаритах 44 см в высоту и 58 см в ширину, пила достаточно компактна для оборудования рабочего пространства, хотя и поставляется без кейса. Ширина пропила в 200 мм делает эту пилу универсальной для выполнения различных задач.
Электрическая пила Metabo не оснащена антивибрационной системой и тормозом двигателя, однако это компенсируется её прочной конструкцией и эффективностью. Это идеальный выбор для профессионалов, которым требуется надежное и производительное оборудование.
Электрическая пила Metabo — это мощный и надежный инструмент, который идеально подойдет для профессионального использования и выполнения сложных задач. Пила оснащена крупным диском диаметром 305 мм и посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает отличную производительность при распиле различных материалов.
Устройство имеет одну рабочую скорость, а лазерный маркер позволяет добиваться точных и ровных пропилов, что особенно важно для работ, требующих высокой точности. Несмотря на отсутствие плавной регулировки скорости и плавного пуска, пила предлагает уверенное и стабильное функционирование.
Комфорт в использовании обеспечивается возможностью подключения пылесоса и наличием пылесборника, что помогает поддерживать рабочее место чистым и безопасным. Уровень шума составляет 97 дБ, что характерно для инструментов подобного типа и мощности.
При весе в 17 кг и габаритах 44 см в высоту и 58 см в ширину, пила достаточно компактна для оборудования рабочего пространства, хотя и поставляется без кейса. Ширина пропила в 200 мм делает эту пилу универсальной для выполнения различных задач.
Электрическая пила Metabo не оснащена антивибрационной системой и тормозом двигателя, однако это компенсируется её прочной конструкцией и эффективностью. Это идеальный выбор для профессионалов, которым требуется надежное и производительное оборудование.
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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