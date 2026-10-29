Циркулярная пила (дисковая) Makita SP6000J 1300Вт (ручная) D диска.:165мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Скорость вращения
6400 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 050 руб.
В наличии
Код товара: 691714
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39 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
В кейсе
да
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
6400 об/мин
Ширина, см
26
Высота, см
34
Длина, м
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х26
Вес, кг.
4.1
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita SP6000J 1300Вт (ручная) D диска.:165мм
Дисковая пила Makita SP6000J разновидность «циркулярки», которая одинаково эффективна как при работе от края заготовки, так и для устройства врезных пропилов. Она подойдет для распила материалов из древесины и пластмасс. Пильный диск полностью закрыт металлическим кожухом, что сводит к минимуму возможность получения травм во время работы. Рукоятки дисковой пилы оснащены резиновыми вставками, которые обеспечивают надежный хват и удержание инструмента во время работы, а для поддержания чистоты на рабочем месте возможно подключение пылесоса.
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Бренд
Тип товара
Пила дисковая
В кейсе
да
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
6400 об/мин
Ширина, см
26
Развернуть
Высота, см
34
Длина, м
41
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Makita SP6000J разновидность «циркулярки», которая одинаково эффективна как при работе от края заготовки, так и для устройства врезных пропилов. Она подойдет для распила материалов из древесины и пластмасс. Пильный диск полностью закрыт металлическим кожухом, что сводит к минимуму возможность получения травм во время работы. Рукоятки дисковой пилы оснащены резиновыми вставками, которые обеспечивают надежный хват и удержание инструмента во время работы, а для поддержания чистоты на рабочем месте возможно подключение пылесоса.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) Makita SP6000J 1300Вт (ручная) D диска.:165мм - купить по цене 39050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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