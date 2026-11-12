Портативная колонка Harman Kardon HKLUNA2MITEU Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Harman Kardon HKLUNA2MITEU Green
Harman Kardon Luna 2 - портативная Bluetooth-колонка с Bluetooth 5.4 и встроенным аккумулятором, рассчитанным на воспроизведение музыки до 12 часов. Акустическая система состоит из НЧ-динамика 62 ? 82 мм и ВЧ-динамика 20 мм с общей номинальной мощностью 40 Вт RMS и частотным диапазоном 58 Гц – 20 кГц. Корпус выполнен с применением алюминия и переработанного пластика, а конструкция рассчитана на переносное использование. Колонка имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и оснащена фоновой декоративной подсветкой с шестью световыми темами. Для подключения используется Bluetooth, зарядка выполняется через USB Type-C. Поддерживается Auracast для беспроводного объединения совместимых колонок, а две Luna 2 можно объединить через AirTouch в стереопару. Настройка звука, эквалайзера и подсветки доступна в приложении Harman Kardon One. Luna 2 использует технологию AI Sound Boost, которая автоматически анализирует воспроизводимый сигнал и корректирует его в реальном времени. Модель предназначена для беспроводного воспроизведения музыки и сочетает портативную конструкцию, защиту IP67, регулируемую подсветку и возможность объединения нескольких совместимых колонок.
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