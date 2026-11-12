Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Мощность, Вт
200
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752034
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black
Портативная колонка JBL PartyBox 130 - это мощное решение для вечеринок и ярких музыкальных событий. Оснащённая парой 5.25-дюймовых низкочастотных динамиков, она обеспечивает глубокий, насыщенный бас, а два твитера с шёлковыми куполами отвечают за чистые и детализированные высокие частоты. Всё это формирует фирменное звучание JBL - мощное, сбалансированное и живое. Даже на высокой громкости звук остаётся качественным благодаря технологии AI Sound Boost, которая снижает искажения и сохраняет насыщенность композиции. Колонка способна работать до 15 часов на одном заряде, а функция Playtime Boost добавляет ещё до 3 часов воспроизведения, чтобы музыка не останавливалась. Корпус с защитой IPX4 делает устройство устойчивым к брызгам - ни случайно пролитый напиток, ни внезапный дождь не помешают веселью. Для подключения доступны USB Type-C (для передачи аудио без потерь с приложений и стриминговых сервисов) и оптический вход для телевизора. Любителям живого звука понравится возможность подключения гитары и двух микрофонов. С караоке-настройками эквалайзера и встроенным световым шоу каждый сможет почувствовать себя настоящей звездой сцены.
Портативная колонка JBL PartyBox 130 - это мощное решение для вечеринок и ярких музыкальных событий. Оснащённая парой 5.25-дюймовых низкочастотных динамиков, она обеспечивает глубокий, насыщенный бас, а два твитера с шёлковыми куполами отвечают за чистые и детализированные высокие частоты. Всё это формирует фирменное звучание JBL - мощное, сбалансированное и живое. Даже на высокой громкости звук остаётся качественным благодаря технологии AI Sound Boost, которая снижает искажения и сохраняет насыщенность композиции. Колонка способна работать до 15 часов на одном заряде, а функция Playtime Boost добавляет ещё до 3 часов воспроизведения, чтобы музыка не останавливалась. Корпус с защитой IPX4 делает устройство устойчивым к брызгам - ни случайно пролитый напиток, ни внезапный дождь не помешают веселью. Для подключения доступны USB Type-C (для передачи аудио без потерь с приложений и стриминговых сервисов) и оптический вход для телевизора. Любителям живого звука понравится возможность подключения гитары и двух микрофонов. С караоке-настройками эквалайзера и встроенным световым шоу каждый сможет почувствовать себя настоящей звездой сцены.
Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black