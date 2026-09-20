Top.Mail.Ru
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Marshall Woburn III Cream

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 1
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 2
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 3
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 4
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 5
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 6
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 7
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 8
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 9
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 10
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 11
Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Звук
моно
Мощность, Вт
150
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 1
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 2
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 3
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 4
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 5
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 6
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 7
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 8
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 9
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 10
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 11
  • Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652990
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
100
Цвет
бежевый
Особенности
влагозащита, стерео-вход AUX INPUT
Звук
моно
Мощность, Вт
150
Количество динамиков
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
50
Количество полос AC
3
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
USB
нет
Габаритные размеры
317x203x400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х21
Вес, кг.
9.5

Описание товара Портативная акустика Marshall Woburn III Cream

Мощная новинка Woburn III была усовершенствована с помощью новой трехполосной системы динамиков, обеспечивающей большую четкость звучания независимо от того, используете ли вы ее как домашнюю аудиосистему или как колонку для телевизора. Функция Dynamic Loudness регулирует тональный баланс этой Bluetooth колонки, предоставляя вам самое лучшее из домашнего аудио. Ключевые особенности Marshall Woburn III: Мощный трёхполосный звук — уникальная для серии Woburn комбинация сабвуфера, среднечастотных и твитерных динамиков создаёт глубокие басы и максимально насыщенные средние и высокие частоты. Объёмная звуковая сцена — колонка “заполняет” комнату, создавая эффект живого звучания, что делает её особенно подходящей для больших помещений. Поддержка всех типов подключения — Bluetooth 5.2 для беспроводного стриминга, проводные входы AUX, RCA и HDMI для максимальной совместимости. Ручная настройка звука на корпусе — регулировка громкости, баса и высоких прямо на панели позволяет быстро адаптировать звук под помещение и музыку. Высокая мощность — усилители класса D обеспечивают чистый, насыщенный звук даже на высокой громкости без искажений. Фирменный ретро-дизайн и премиальные материалы — стильная колонка, которая одновременно функциональна и является элементом интерьера.

Отзывы о товаре Портативная акустика Marshall Woburn III Cream




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
100
Цвет
бежевый
Особенности
влагозащита, стерео-вход AUX INPUT
Звук
моно
Мощность, Вт
150
Количество динамиков
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
50
Количество полос AC
3
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
USB
нет
Габаритные размеры
317x203x400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная новинка Woburn III была усовершенствована с помощью новой трехполосной системы динамиков, обеспечивающей большую четкость звучания независимо от того, используете ли вы ее как домашнюю аудиосистему или как колонку для телевизора. Функция Dynamic Loudness регулирует тональный баланс этой Bluetooth колонки, предоставляя вам самое лучшее из домашнего аудио. Ключевые особенности Marshall Woburn III: Мощный трёхполосный звук — уникальная для серии Woburn комбинация сабвуфера, среднечастотных и твитерных динамиков создаёт глубокие басы и максимально насыщенные средние и высокие частоты. Объёмная звуковая сцена — колонка “заполняет” комнату, создавая эффект живого звучания, что делает её особенно подходящей для больших помещений. Поддержка всех типов подключения — Bluetooth 5.2 для беспроводного стриминга, проводные входы AUX, RCA и HDMI для максимальной совместимости. Ручная настройка звука на корпусе — регулировка громкости, баса и высоких прямо на панели позволяет быстро адаптировать звук под помещение и музыку. Высокая мощность — усилители класса D обеспечивают чистый, насыщенный звук даже на высокой громкости без искажений. Фирменный ретро-дизайн и премиальные материалы — стильная колонка, которая одновременно функциональна и является элементом интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Marshall Woburn III Cream - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...