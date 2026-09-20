Портативная акустика Marshall Woburn III Cream
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Marshall Woburn III Cream
Мощная новинка Woburn III была усовершенствована с помощью новой трехполосной системы динамиков, обеспечивающей большую четкость звучания независимо от того, используете ли вы ее как домашнюю аудиосистему или как колонку для телевизора. Функция Dynamic Loudness регулирует тональный баланс этой Bluetooth колонки, предоставляя вам самое лучшее из домашнего аудио. Ключевые особенности Marshall Woburn III: Мощный трёхполосный звук — уникальная для серии Woburn комбинация сабвуфера, среднечастотных и твитерных динамиков создаёт глубокие басы и максимально насыщенные средние и высокие частоты. Объёмная звуковая сцена — колонка “заполняет” комнату, создавая эффект живого звучания, что делает её особенно подходящей для больших помещений. Поддержка всех типов подключения — Bluetooth 5.2 для беспроводного стриминга, проводные входы AUX, RCA и HDMI для максимальной совместимости. Ручная настройка звука на корпусе — регулировка громкости, баса и высоких прямо на панели позволяет быстро адаптировать звук под помещение и музыку. Высокая мощность — усилители класса D обеспечивают чистый, насыщенный звук даже на высокой громкости без искажений. Фирменный ретро-дизайн и премиальные материалы — стильная колонка, которая одновременно функциональна и является элементом интерьера.
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