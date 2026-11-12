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Портативная колонка JBL Partybox 520 (JBLPARTYBOX520EU) Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка JBL Partybox 520 (JBLPARTYBOX520EU) Black

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Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 1
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 2
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 3
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 4
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 5
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 6
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 7
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 8
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 9
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 10
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 11
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 12
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 13
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 14
Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 1
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 2
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 3
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 4
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 5
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 6
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 7
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 8
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 9
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 10
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 11
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 12
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 13
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 14
  • Минисистема JBL Partybox 520 черный 400Вт USB BT - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751050
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Характеристики

Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
колесики
Звук
2.0
Мощность, Вт
400
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
208
Количество полос AC
2
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4584
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
415x769x369 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х49х48
Вес, кг.
29.4

Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 520 (JBLPARTYBOX520EU) Black

У вас большие планы, требующие большого звука? JBL PartyBox 520 знает, как задать настроение с помощью яркого светового шоу и самого мощного, мощного звука, работающего на основе технологии AI Sound Boost, которая поможет заставить всех двигаться и трястись. Звук может быть тяжелым, но эту колонку легко перемещать, независимо от того, устанавливаем ли ее на заднем дворе, у бассейна или в другом месте. Каждое движение плавное с удобной ручкой PartyBox 520 и широкими колесами, которые готовы катиться, когда вы в этом нуждаетесь. Благодаря 15 часам воспроизведения вы можете устроить несколько вечеринок, прежде чем придет время подзарядки. И не беспокойтесь о брызгах или пролитиях, эта колонка создана, чтобы выдерживать самые шумные вечеринки — с нарушениями и всем остальным. Что может быть лучше одной JBL PartyBox 520? Две, три или больше! Объедините их в пару или подключите к другим колонкам с поддержкой JBL Auracast и выведите вечеринку на невиданный уровень.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Partybox 520 (JBLPARTYBOX520EU) Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
колесики
Звук
2.0
Мощность, Вт
400
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
208
Количество полос AC
2
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4584
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
415x769x369 мм
Страна производитель
Китай
Описание
У вас большие планы, требующие большого звука? JBL PartyBox 520 знает, как задать настроение с помощью яркого светового шоу и самого мощного, мощного звука, работающего на основе технологии AI Sound Boost, которая поможет заставить всех двигаться и трястись. Звук может быть тяжелым, но эту колонку легко перемещать, независимо от того, устанавливаем ли ее на заднем дворе, у бассейна или в другом месте. Каждое движение плавное с удобной ручкой PartyBox 520 и широкими колесами, которые готовы катиться, когда вы в этом нуждаетесь. Благодаря 15 часам воспроизведения вы можете устроить несколько вечеринок, прежде чем придет время подзарядки. И не беспокойтесь о брызгах или пролитиях, эта колонка создана, чтобы выдерживать самые шумные вечеринки — с нарушениями и всем остальным. Что может быть лучше одной JBL PartyBox 520? Две, три или больше! Объедините их в пару или подключите к другим колонкам с поддержкой JBL Auracast и выведите вечеринку на невиданный уровень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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