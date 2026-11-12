Портативная колонка JBL Partybox 520 (JBLPARTYBOX520EU) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 520 (JBLPARTYBOX520EU) Black
У вас большие планы, требующие большого звука? JBL PartyBox 520 знает, как задать настроение с помощью яркого светового шоу и самого мощного, мощного звука, работающего на основе технологии AI Sound Boost, которая поможет заставить всех двигаться и трястись. Звук может быть тяжелым, но эту колонку легко перемещать, независимо от того, устанавливаем ли ее на заднем дворе, у бассейна или в другом месте. Каждое движение плавное с удобной ручкой PartyBox 520 и широкими колесами, которые готовы катиться, когда вы в этом нуждаетесь. Благодаря 15 часам воспроизведения вы можете устроить несколько вечеринок, прежде чем придет время подзарядки. И не беспокойтесь о брызгах или пролитиях, эта колонка создана, чтобы выдерживать самые шумные вечеринки — с нарушениями и всем остальным. Что может быть лучше одной JBL PartyBox 520? Две, три или больше! Объедините их в пару или подключите к другим колонкам с поддержкой JBL Auracast и выведите вечеринку на невиданный уровень.
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