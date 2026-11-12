Top.Mail.Ru
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная колонка Hisense Party Rocket 160

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 1
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 2
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 3
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 4
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 5
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 6
Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
160
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 1
  • Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 2
  • Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 3
  • Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 4
  • Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 5
  • Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 6
  • Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752031
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
караоке
Звук
2.0
Мощность, Вт
160
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5100
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
187.2x375x189.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х20
Вес, кг.
7

Описание товара Портативная колонка Hisense Party Rocket 160

Hisense Party Rocket 160 - портативная аудиосистема мощностью 160 Вт, с эффектной подсветкой и 12 часами работы от аккумулятора.

Отзывы о товаре Портативная колонка Hisense Party Rocket 160




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hisense
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
караоке
Звук
2.0
Мощность, Вт
160
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5100
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
187.2x375x189.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense Party Rocket 160 - портативная аудиосистема мощностью 160 Вт, с эффектной подсветкой и 12 часами работы от аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Hisense Party Rocket 160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...