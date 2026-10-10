Пати колонка Hisense Party Rocket 160
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб.
В наличии
Код товара: 752031
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 450 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х24х20
Вес, кг.
7
Описание товара Пати колонка Hisense Party Rocket 160
Пати колонка Hisense Party Rocket 160
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Пати колонка Hisense Party Rocket 160
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Пати колонка Hisense Party Rocket 160 – стоимость товара 9450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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