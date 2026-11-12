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Наушники Realme Buds Air 8 Pro Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Realme Buds Air 8 Pro Black

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Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 1
Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 2
Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 3
Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 4
Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 1
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 2
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 3
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 4
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752019
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, документация, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Realme Buds Air 8 Pro Black

Современные внутриканальные наушники в глубоком черном цвете олицетворяют собой строгую классику и технологичность. Матовый кейс в сочетании с глянцевыми элементами самих наушников создает интересный визуальный контраст. Модель обеспечивает плотную фиксацию, эффективное отсечение посторонних звуков города и глубокую звуковую атмосферу. Это универсальное и практичное решение для тех, кто ищет надежный девайс на каждый день для работы, поездок и спорта.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Air 8 Pro Black




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, документация, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Современные внутриканальные наушники в глубоком черном цвете олицетворяют собой строгую классику и технологичность. Матовый кейс в сочетании с глянцевыми элементами самих наушников создает интересный визуальный контраст. Модель обеспечивает плотную фиксацию, эффективное отсечение посторонних звуков города и глубокую звуковую атмосферу. Это универсальное и практичное решение для тех, кто ищет надежный девайс на каждый день для работы, поездок и спорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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