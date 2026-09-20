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Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) купить с доставкой в Москве
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Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA)

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Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 1
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 2
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 3
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 4
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 5
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 6
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 7
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 8
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 9
Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 1
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 2
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 3
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 4
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 5
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 6
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 7
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 8
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 9
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581096
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Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
975

Описание товара Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA)

Почувствуйте разницу HyperX в деталях, таких как наша фирменная пена с эффектом памяти, премиальная кожзаменитель, распределение веса и усилие зажима. Более комфортный опыт достигается за счет корректировки этих факторов. Это имеет огромное значение во время более длительных игровых сессий или при ношении гарнитуры в течение длительного периода времени. Слушайте насыщенные, эффектные звуки ваших игр с четкостью и точностью. Специально настроенные 53-мм излучатели позволяют полностью погрузиться в игровой мир или сосредоточиться на важных звуковых сигналах. Алюминиевая рама достаточно гибкая, чтобы ее можно было приспособить к разным размерам головы, и имеет прочную конструкцию, поэтому она готова к игре изо дня в день.

Отзывы о товаре Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA)




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Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Описание
Почувствуйте разницу HyperX в деталях, таких как наша фирменная пена с эффектом памяти, премиальная кожзаменитель, распределение веса и усилие зажима. Более комфортный опыт достигается за счет корректировки этих факторов. Это имеет огромное значение во время более длительных игровых сессий или при ношении гарнитуры в течение длительного периода времени. Слушайте насыщенные, эффектные звуки ваших игр с четкостью и точностью. Специально настроенные 53-мм излучатели позволяют полностью погрузиться в игровой мир или сосредоточиться на важных звуковых сигналах. Алюминиевая рама достаточно гибкая, чтобы ее можно было приспособить к разным размерам головы, и имеет прочную конструкцию, поэтому она готова к игре изо дня в день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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