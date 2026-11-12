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Наушники Realme Buds Air 8 Pro White купить с доставкой в Москве
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Наушники Realme Buds Air 8 Pro White

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Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Белый - фото 1
Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Белый - фото 2
Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Белый - фото 3
Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Белый - фото 1
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Белый - фото 2
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Белый - фото 3
  • Наушники Realme RMA2507 (Buds Air8 Pro) Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752018
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Realme Buds Air 8 Pro White

Элегантные наушники в белоснежном исполнении выглядят изящно и минималистично. Плавные изгибы корпуса и глянцевое покрытие придают модели аккуратный и ухоженный вид. Наушники разработаны с учетом анатомии ушной раковины, гарантируя мягкую посадку без чувства давления. Они отлично справляются с повседневным фоновым шумом, позволяя наслаждаться чистым и объемным звуком любимых композиций, оставаясь стильным штрихом вашего повседневного аутфита.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Air 8 Pro White




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантные наушники в белоснежном исполнении выглядят изящно и минималистично. Плавные изгибы корпуса и глянцевое покрытие придают модели аккуратный и ухоженный вид. Наушники разработаны с учетом анатомии ушной раковины, гарантируя мягкую посадку без чувства давления. Они отлично справляются с повседневным фоновым шумом, позволяя наслаждаться чистым и объемным звуком любимых композиций, оставаясь стильным штрихом вашего повседневного аутфита.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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