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Наушники Sony WF-C710N/BZ Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony WF-C710N/BZ Black

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Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 1
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 2
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 3
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 4
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 5
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 6
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 7
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 8
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 9
Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 1
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 2
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 3
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 4
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 5
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 6
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 7
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 8
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 9
  • Наушники SONY WF-C710N/BZ черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751982
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, футляр для заряда, USB кабель, набор сменных амбушюр, документация.
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
15
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Sony WF-C710N/BZ Black

Беспроводные наушники WF-C710N обеспечивают улучшенную технологию шумоподавления, долгий срок службы батареи и высококачественный звук. Независимо от того, слушаете ли вы музыку или совершаете звонки, дома или в шумном городе, они подстроятся под ваши нужды. Так что вы можете продолжать быть собой. Беспроводные наушники с шумоподавлением доступны в четырех различных цветах и с улучшенными функциями, которые обеспечивают отличный звук, более четкие звонки и комфортную посадку. Идеальный вариант для начинающих, эти наушники готовы легко и стильно вписаться в вашу активную жизнь. Два микрофона улучшают функцию шумоподавления WF-C710N, помогая обнаруживать окружающий шум и снижая ухудшение качества звука из-за индивидуальных особенностей посадки. Переключитесь в режим окружающего звука, и вы сможете наслаждаться естественным прослушиванием, оставаясь на связи с окружающей средой. В режиме окружающего звука наушники WF-C710N захватывают больше звуков окружающей среды благодаря микрофонам с прямой и обратной связью, так что вы можете наслаждаться естественным прослушиванием, оставаясь на связи с окружающей средой. Кроме того, приложение Sony | Sound Connect позволяет вам настраивать уровень окружающего звука на 20 уровнях или использовать функцию передачи голоса, чтобы общаться, не снимая наушников. Умная функция Adaptive Sound Control определяет, где вы находитесь и чем занимаетесь, а затем настраивает параметры окружающего звука для идеального прослушивания. Она даже распознает места, которые вы часто посещаете, такие как ваше рабочее место, спортзал или любимое кафе, и переключается на звуковые режимы, подходящие для данной ситуации. Настройте звук под свои личные предпочтения. Выбирайте из различных предустановок, соответствующих жанру музыки, которую вы слушаете, или создавайте и сохраняйте свои собственные предустановки с помощью функции EQ Custom в приложении Sony?Sound Connect.

Отзывы о товаре Наушники Sony WF-C710N/BZ Black




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, футляр для заряда, USB кабель, набор сменных амбушюр, документация.
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
15
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Беспроводные наушники WF-C710N обеспечивают улучшенную технологию шумоподавления, долгий срок службы батареи и высококачественный звук. Независимо от того, слушаете ли вы музыку или совершаете звонки, дома или в шумном городе, они подстроятся под ваши нужды. Так что вы можете продолжать быть собой. Беспроводные наушники с шумоподавлением доступны в четырех различных цветах и с улучшенными функциями, которые обеспечивают отличный звук, более четкие звонки и комфортную посадку. Идеальный вариант для начинающих, эти наушники готовы легко и стильно вписаться в вашу активную жизнь. Два микрофона улучшают функцию шумоподавления WF-C710N, помогая обнаруживать окружающий шум и снижая ухудшение качества звука из-за индивидуальных особенностей посадки. Переключитесь в режим окружающего звука, и вы сможете наслаждаться естественным прослушиванием, оставаясь на связи с окружающей средой. В режиме окружающего звука наушники WF-C710N захватывают больше звуков окружающей среды благодаря микрофонам с прямой и обратной связью, так что вы можете наслаждаться естественным прослушиванием, оставаясь на связи с окружающей средой. Кроме того, приложение Sony | Sound Connect позволяет вам настраивать уровень окружающего звука на 20 уровнях или использовать функцию передачи голоса, чтобы общаться, не снимая наушников. Умная функция Adaptive Sound Control определяет, где вы находитесь и чем занимаетесь, а затем настраивает параметры окружающего звука для идеального прослушивания. Она даже распознает места, которые вы часто посещаете, такие как ваше рабочее место, спортзал или любимое кафе, и переключается на звуковые режимы, подходящие для данной ситуации. Настройте звук под свои личные предпочтения. Выбирайте из различных предустановок, соответствующих жанру музыки, которую вы слушаете, или создавайте и сохраняйте свои собственные предустановки с помощью функции EQ Custom в приложении Sony?Sound Connect.
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Отзывы


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