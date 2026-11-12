Наушники Sony WF-C710N/BZ Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Sony WF-C710N/BZ Black
Беспроводные наушники WF-C710N обеспечивают улучшенную технологию шумоподавления, долгий срок службы батареи и высококачественный звук. Независимо от того, слушаете ли вы музыку или совершаете звонки, дома или в шумном городе, они подстроятся под ваши нужды. Так что вы можете продолжать быть собой. Беспроводные наушники с шумоподавлением доступны в четырех различных цветах и с улучшенными функциями, которые обеспечивают отличный звук, более четкие звонки и комфортную посадку. Идеальный вариант для начинающих, эти наушники готовы легко и стильно вписаться в вашу активную жизнь. Два микрофона улучшают функцию шумоподавления WF-C710N, помогая обнаруживать окружающий шум и снижая ухудшение качества звука из-за индивидуальных особенностей посадки. Переключитесь в режим окружающего звука, и вы сможете наслаждаться естественным прослушиванием, оставаясь на связи с окружающей средой. В режиме окружающего звука наушники WF-C710N захватывают больше звуков окружающей среды благодаря микрофонам с прямой и обратной связью, так что вы можете наслаждаться естественным прослушиванием, оставаясь на связи с окружающей средой. Кроме того, приложение Sony | Sound Connect позволяет вам настраивать уровень окружающего звука на 20 уровнях или использовать функцию передачи голоса, чтобы общаться, не снимая наушников. Умная функция Adaptive Sound Control определяет, где вы находитесь и чем занимаетесь, а затем настраивает параметры окружающего звука для идеального прослушивания. Она даже распознает места, которые вы часто посещаете, такие как ваше рабочее место, спортзал или любимое кафе, и переключается на звуковые режимы, подходящие для данной ситуации. Настройте звук под свои личные предпочтения. Выбирайте из различных предустановок, соответствующих жанру музыки, которую вы слушаете, или создавайте и сохраняйте свои собственные предустановки с помощью функции EQ Custom в приложении Sony?Sound Connect.
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