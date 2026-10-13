Видеокарта MSI GT710 2GD3H LP
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
В наличии
Код товара: 751952
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 830 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
420
Описание товара Видеокарта MSI GT710 2GD3H LP
Видеокарта MSI GT710 2GD3H LP
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 390 руб.1348 руб. в СплитВидеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2)
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0)
-
В наличииЦена 6 540 руб.1635 руб. в СплитВидеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3)
-
В наличииЦена 6 920 руб.1730 руб. в СплитВидеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK
-
В наличииЦена 8 740 руб.2185 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитВидеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034...
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитВидеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC)
-
В наличииЦена 10 900 руб.2725 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte GT 1030 2Gb (GV-N1030D4-2GL)
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитВидеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM
Видеокарта MSI GT710 2GD3H LP
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта MSI GT710 2GD3H LP - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта MSI GT710 2GD3H LP