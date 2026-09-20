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Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) купить с доставкой в Москве
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Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1)

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Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 1
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 2
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 3
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 4
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 5
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 6
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 7
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 1
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 2
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 3
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 4
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 5
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 6
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 7
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661787
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Характеристики

Бренд
AVerMedia
Тип товара
Видеокарта
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х15
Вес, г.
485

Описание товара Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1)

AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 GC575 - внутренняя карта видеозахвата для стримеров и создателей контента, которым нужно писать 4K-картинку с консолей и ПК без заметной задержки и потери качества. Форм-фактор PCIe x4 позволяет установить её в настольный компьютер и собрать стационарную стрим-станцию без лишних внешних коробок и кабельного хаоса на столе.

Для кого и под какие задачи

Эта карта ориентирована на стримеров, которые играют на консолях нового поколения или мощных игровых ПК и хотят сохранить полный набор HDMI 2.1-режимов на своём мониторе или телевизоре. Устройство также подходит для контент-мейкеров, записывающих обзоры игр, обучающие ролики и геймплей в 4K HDR, а в студийной среде может использоваться как часть многокамерной системы с захватом картинки с разных источников.

Картинка и возможности захвата

Карта поддерживает запись до 4K60 с HDR, сохраняя чёткие детали и корректную цветопередачу, что особенно важно при съёмке ярких игр и фильмов с высокими контрастами. При этом пасс-тру через HDMI 2.1 даёт возможность играть в режимах до 4K144, 1440p240 и 1080p360 с поддержкой VRR, не жертвуя плавностью и отзывчивостью ради стрима или записи.

Подключения и интеграция в систему

Устройство использует интерфейс PCIe Gen 3 x4 и пару HDMI 2.1 - вход и выход, поэтому для работы нужен свободный слот на материнской плате и соответствующая видеокарта или консоль. Карта поддерживает популярные форматы видео (YUY2, NV12, RGB24, P010 для HDR), корректно работает с OBS и другими стриминговыми программами, что упрощает интеграцию в уже настроенные сцены и профили.

Важные нюансы перед покупкой

Для стабильной работы с 4K-потоком и HDR потребуется достаточно производительный ПК с быстрой системой хранения, иначе запись может упираться в диск или процессор. Также стоит учесть, что карта не кодирует поток в "железе" как отдельный энкодер: нагрузка на кодирование ложится на CPU или GPU, поэтому конфигурацию лучше планировать с запасом для стриминга и других задач.

Отзывы о товаре Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K 2.1)




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Характеристики
Бренд
AVerMedia
Тип товара
Видеокарта
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Описание

AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 GC575 - внутренняя карта видеозахвата для стримеров и создателей контента, которым нужно писать 4K-картинку с консолей и ПК без заметной задержки и потери качества. Форм-фактор PCIe x4 позволяет установить её в настольный компьютер и собрать стационарную стрим-станцию без лишних внешних коробок и кабельного хаоса на столе.

Для кого и под какие задачи

Эта карта ориентирована на стримеров, которые играют на консолях нового поколения или мощных игровых ПК и хотят сохранить полный набор HDMI 2.1-режимов на своём мониторе или телевизоре. Устройство также подходит для контент-мейкеров, записывающих обзоры игр, обучающие ролики и геймплей в 4K HDR, а в студийной среде может использоваться как часть многокамерной системы с захватом картинки с разных источников.

Картинка и возможности захвата

Карта поддерживает запись до 4K60 с HDR, сохраняя чёткие детали и корректную цветопередачу, что особенно важно при съёмке ярких игр и фильмов с высокими контрастами. При этом пасс-тру через HDMI 2.1 даёт возможность играть в режимах до 4K144, 1440p240 и 1080p360 с поддержкой VRR, не жертвуя плавностью и отзывчивостью ради стрима или записи.

Подключения и интеграция в систему

Устройство использует интерфейс PCIe Gen 3 x4 и пару HDMI 2.1 - вход и выход, поэтому для работы нужен свободный слот на материнской плате и соответствующая видеокарта или консоль. Карта поддерживает популярные форматы видео (YUY2, NV12, RGB24, P010 для HDR), корректно работает с OBS и другими стриминговыми программами, что упрощает интеграцию в уже настроенные сцены и профили.

Важные нюансы перед покупкой

Для стабильной работы с 4K-потоком и HDR потребуется достаточно производительный ПК с быстрой системой хранения, иначе запись может упираться в диск или процессор. Также стоит учесть, что карта не кодирует поток в "железе" как отдельный энкодер: нагрузка на кодирование ложится на CPU или GPU, поэтому конфигурацию лучше планировать с запасом для стриминга и других задач.

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Отзывы


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