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Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY

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Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 7
Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 8
Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 9
Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 10
Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 1
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 2
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 3
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 4
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 5
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 6
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 7
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 8
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 9
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 10
  • Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
311 070 руб. 
В наличии
Код товара: 751286
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY
311 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт Samsung TM2361E с голосовым управлением, на солнечной батарее
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
4 HDMI, 2 USB, оптический цифровой выход S/PDIF
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY

Samsung QE100QN80HUXPY — это 100-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium Pro. Модель имеет четырехканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Премиальная модель для домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт Samsung TM2361E с голосовым управлением, на солнечной батарее
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
4 HDMI, 2 USB, оптический цифровой выход S/PDIF
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE100QN80HUXPY — это 100-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium Pro. Модель имеет четырехканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Премиальная модель для домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE100QN80HUXPY - стоимость товара 311070 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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