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Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY - фото 1
  • Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY - фото 2
  • Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY - фото 3
  • Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 330 руб. 
В наличии
Код товара: 751293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY
370 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
196
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), антенный вход, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
570
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY

Samsung QE77S95HAEXPY — это 77-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с сабвуфером и технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
196
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), антенный вход, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
570
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE77S95HAEXPY — это 77-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с сабвуфером и технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 370330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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