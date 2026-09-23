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Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан

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Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 10
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 11
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 14
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 15
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 16
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 17
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 18
Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 19
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Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
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  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 14
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  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 16
  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 17
  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 18
  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 19
  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 20
  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 21
  • Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
441 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737949
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Диагональ экрана, см
218
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; CI+/PCMCIA; RJ-45 (Ethernet); S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
2.15х1.2х0.25
Вес, кг.
64.3

Описание товара Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан

Телевизор LG 86MRGB86B6A.ARUG с диагональю 86" предлагает разрешение 3840?2160 пикселей в формате 4K Ultra HD. Модель оснащена LED-панелью с частотой обновления 120 Гц и углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, что создаёт чёткое изображение с любой точки комнаты. Встроенная операционная система webOS 26 расширяет возможности мультимедийного контента и управления.

Отзывы о товаре Телевизор LG 86MRGB96B6B.ARUG 86" LED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Диагональ экрана, см
218
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; CI+/PCMCIA; RJ-45 (Ethernet); S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG 86MRGB86B6A.ARUG с диагональю 86" предлагает разрешение 3840?2160 пикселей в формате 4K Ultra HD. Модель оснащена LED-панелью с частотой обновления 120 Гц и углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, что создаёт чёткое изображение с любой точки комнаты. Встроенная операционная система webOS 26 расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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