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Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY

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Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 1
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 2
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 3
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 4
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 5
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 6
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 7
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 8
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 9
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 10
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 11
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 12
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
83
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 1
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 2
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 3
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 4
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 5
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 6
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 7
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 8
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 9
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 10
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 11
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 12
  • Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 190 руб. 
В наличии
Код товара: 751295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY
450 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
83
Диагональ экрана, см
210.82
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 4, USB 2
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY

Samsung QE83S95HAEXPY — это 83-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с сабвуфером и технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
83
Диагональ экрана, см
210.82
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 4, USB 2
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE83S95HAEXPY — это 83-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с сабвуфером и технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 450190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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