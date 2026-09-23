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Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный

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Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 5
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 6
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 7
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 8
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 9
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 9
  • Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77&quot; OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
382 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737973
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
195
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
700
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
49.5

Описание товара Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный

77" телевизор Samsung QE77S95FAUXRU с OLED QD матрицей создаёт насыщенное изображение с глубокими цветами в большом формате. Высокая частота обновления и поддержка игровых технологий подходят для домашнего кинотеатра и игр. Smart TV под управлением Tizen OS даёт доступ к мультимедийному контенту и управлению.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
195
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
700
Страна производитель
Египет
Описание
77" телевизор Samsung QE77S95FAUXRU с OLED QD матрицей создаёт насыщенное изображение с глубокими цветами в большом формате. Высокая частота обновления и поддержка игровых технологий подходят для домашнего кинотеатра и игр. Smart TV под управлением Tizen OS даёт доступ к мультимедийному контенту и управлению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU 77" OLED Series 9 4K Ultra HD черный графит/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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