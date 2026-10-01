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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
83
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743034
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HDMI, USB Type-A, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), CI+/PCMCIA, разъем для наушников
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
700
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
2.1х1.2х0.2
Вес, кг.
56
Описание товара Телевизор LG OLED83C6RLA.ARUG черный/серебристый OLED 83" 4K Ultra HD
**Телевизор LG OLED83C6RLA.ARUG (2026): погрузитесь в мир ярких эмоций!**
Откройте для себя безграничные возможности с телевизором LG с 83-дюймовым OLED-экраном. Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и поддержке HDR вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение с реалистичной передачей цветов. Частота обновления в 120 Гц обеспечит плавность динамичных сцен, а конфигурация аудиосистемы 2.2 подарит объёмный и чистый звук.
**Почему стоит выбрать телевизор LG OLED83C6RLA.ARUG?**
* **Большой экран:** диагональ 83 дюйма позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране.
* **Современные технологии:** OLED-технология обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, а поддержка HDR делает изображение ещё более реалистичным.
* **SmartTV и веб-ОС:** наслаждайтесь широким выбором приложений и сервисов благодаря поддержке SmartTV и операционной системе webOS.
* **Удобство подключения устройств:** 4 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить все необходимые устройства.
* **Беспроводные возможности:** поддержка Wi-Fi и Bluetooth даёт возможность легко соединяться с другими устройствами и выходить в интернет.
* **Игровой режим:** улучшите свой игровой опыт с помощью специального режима, который минимизирует задержку сигнала.
* **Удобное управление:** пульт с функцией «аэромышь» сделает управление телевизором интуитивно понятным и лёгким.
Телевизор LG OLED83C6RLA.ARUG — это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество изображения и звука, а также широкие возможности подключения и управления. С этим телевизором ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
HDMI, USB Type-A, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), CI+/PCMCIA, разъем для наушников
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
700
Страна производитель
Индонезия
Описание
**Телевизор LG OLED83C6RLA.ARUG (2026): погрузитесь в мир ярких эмоций!**
Откройте для себя безграничные возможности с телевизором LG с 83-дюймовым OLED-экраном. Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и поддержке HDR вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение с реалистичной передачей цветов. Частота обновления в 120 Гц обеспечит плавность динамичных сцен, а конфигурация аудиосистемы 2.2 подарит объёмный и чистый звук.
**Почему стоит выбрать телевизор LG OLED83C6RLA.ARUG?**
* **Большой экран:** диагональ 83 дюйма позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране.
* **Современные технологии:** OLED-технология обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, а поддержка HDR делает изображение ещё более реалистичным.
* **SmartTV и веб-ОС:** наслаждайтесь широким выбором приложений и сервисов благодаря поддержке SmartTV и операционной системе webOS.
* **Удобство подключения устройств:** 4 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить все необходимые устройства.
* **Беспроводные возможности:** поддержка Wi-Fi и Bluetooth даёт возможность легко соединяться с другими устройствами и выходить в интернет.
* **Игровой режим:** улучшите свой игровой опыт с помощью специального режима, который минимизирует задержку сигнала.
* **Удобное управление:** пульт с функцией «аэромышь» сделает управление телевизором интуитивно понятным и лёгким.
Телевизор LG OLED83C6RLA.ARUG — это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество изображения и звука, а также широкие возможности подключения и управления. С этим телевизором ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
Телевизор LG OLED83C6RLA.ARUG черный/серебристый OLED 83" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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