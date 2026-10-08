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Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY - фото 1
  • Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY - фото 2
  • Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY - фото 3
  • Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
355 510 руб. 
В наличии
Код товара: 751297
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY
355 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
Кронштейн Slim Fit Wall Mount
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
248.92
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (2), оптический цифровой выход S/PDIF
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY

Samsung QE98LS03HEUXPY — это 98-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет четырехканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью. Премиальная модель для домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
Кронштейн Slim Fit Wall Mount
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
248.92
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (2), оптический цифровой выход S/PDIF
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE98LS03HEUXPY — это 98-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет четырехканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью. Премиальная модель для домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE98LS03HEUXPY – стоимость товара 355510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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