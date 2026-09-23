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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
116
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 462 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737515
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Описание товара Телевизор Hisense 116UXQ 116" Ultra HD Mini LED
Технология Total Ambient Adaptive в телевизоре Hisense 116UXQ анализирует освещение в комнате и автоматически настраивает картинку — будь то яркий солнечный день или уютный вечер при свете ламп.
Благодаря поддержке форматов HDR вы получаете оптимальное качество изображения в любой обстановке.
Благодаря нативной частоте обновления 165 Гц, технологии MEMC и спортивному режиму с поддержкой ИИ, даже самые динамичные сцены выглядят невероятно плавно и дарят удовольствие от просмотра. Телевизор распознает мельчайшие детали и устраняет любые помехи с помощью динамического алгоритма, разработанного специально для отрисовки движущихся объектов.
Технология Total Ambient Adaptive в телевизоре Hisense 116UXQ анализирует освещение в комнате и автоматически настраивает картинку — будь то яркий солнечный день или уютный вечер при свете ламп.
Благодаря поддержке форматов HDR вы получаете оптимальное качество изображения в любой обстановке.
Благодаря нативной частоте обновления 165 Гц, технологии MEMC и спортивному режиму с поддержкой ИИ, даже самые динамичные сцены выглядят невероятно плавно и дарят удовольствие от просмотра. Телевизор распознает мельчайшие детали и устраняет любые помехи с помощью динамического алгоритма, разработанного специально для отрисовки движущихся объектов.
Телевизор Hisense 116UXQ 116" Ultra HD Mini LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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