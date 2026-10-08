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Телевизор Samsung MRE85R85HAUXPY купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung MRE85R85HAUXPY

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
321 440 руб. 
В наличии
Код товара: 751285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Телевизор Samsung MRE85R85HAUXPY
321 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x4, USB x2, Ethernet (LAN), оптический цифровой выход S/PDIF
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung MRE85R85HAUXPY

Samsung MRE85R85HAUXPY — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией Micro RGB, где каждый пиксель управляется отдельно для точной цветопередачи. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium Pro. Модель имеет двухканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью. Премиальная модель для домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung MRE85R85HAUXPY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x4, USB x2, Ethernet (LAN), оптический цифровой выход S/PDIF
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung MRE85R85HAUXPY — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией Micro RGB, где каждый пиксель управляется отдельно для точной цветопередачи. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium Pro. Модель имеет двухканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью. Премиальная модель для домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung MRE85R85HAUXPY - этот товар вы можете купить по цене 321440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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