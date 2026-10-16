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Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый

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Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 1
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 2
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 3
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 4
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 5
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 6
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 7
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 8
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 9
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 10
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 11
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 12
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 13
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 14
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 15
Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 1
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 2
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 3
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 4
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 5
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 6
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 7
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 8
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 9
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 10
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 11
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 12
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 13
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 14
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 15
  • Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candy
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, турборежим, функция взбивания, колка льда, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.85

Описание товара Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый

Блендер Candy CB-200 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Погружной блендер удобен тем, что продукты можно измельчать прямо в имеющейся емкости и готовить небольшими объемами, не используя лишнюю посуду.

Отзывы о товаре Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Candy
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.8
Развернуть
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, турборежим, функция взбивания, колка льда, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Candy CB-200 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Погружной блендер удобен тем, что продукты можно измельчать прямо в имеющейся емкости и готовить небольшими объемами, не используя лишнюю посуду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Candy CB-200 1200Вт белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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