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Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый

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Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 1
Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 2
Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 3
Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 4
Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.7
Количество скоростей / режимов
5
  • Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 1
  • Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 2
  • Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 3
  • Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 4
  • Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый
3 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haier
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик, нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Основание блендера, Чаша, Крышка с мерным стаканом, Руководство пользователя
Цвет
серый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.7
Количество скоростей / режимов
5
Функции и особенности
подсветка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х20
Вес, кг.
4.66

Описание товара Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый

Мощный блендер Haier с легкостью справится с поставленными задачами по измельчению и смешиванию продуктов, колке льда для коктейлей, приготовления детского питания. Чаша блендера сделана из стекла - экологически чистого материала, который не вступает в контакт с продуктами питания.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Haier
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик, нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Основание блендера, Чаша, Крышка с мерным стаканом, Руководство пользователя
Цвет
серый
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
1.7
Количество скоростей / режимов
5
Функции и особенности
подсветка
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный блендер Haier с легкостью справится с поставленными задачами по измельчению и смешиванию продуктов, колке льда для коктейлей, приготовления детского питания. Чаша блендера сделана из стекла - экологически чистого материала, который не вступает в контакт с продуктами питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный Haier HB-500 1200Вт серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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