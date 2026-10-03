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Сабельная пила Makita JR001GZ аккум. 3000ход/мин купить с доставкой в Москве
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Сабельная пила Makita JR001GZ аккум. 3000ход/мин

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 260 руб. 
В наличии
Код товара: 750934
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сабельная пила Makita JR001GZ аккум. 3000ход/мин
21 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Вес, кг.
2.35

Описание товара Сабельная пила Makita JR001GZ аккум. 3000ход/мин

Сабельная пила Makita JR001GZ аккум. 3000ход/мин



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Отзывы о товаре Сабельная пила Makita JR001GZ аккум. 3000ход/мин




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Характеристики
Бренд
Makita
Описание
Сабельная пила Makita JR001GZ аккум. 3000ход/мин


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабельная пила Makita JR001GZ аккум. 3000ход/мин - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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