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Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG купить с доставкой в Москве
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Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG

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Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 1
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 2
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 3
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 4
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 5
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 6
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 7
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 8
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 9
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 10
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Ворсовая щетка, Щелевая насадка, Щетка для пола, Турбощётка для шерсти животных
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 1
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 2
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 3
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 4
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 5
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 6
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 7
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 8
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 9
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 10
  • Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 100 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG
9 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип уборки
сухая
Комплектация
Ворсовая щетка, Щелевая насадка, Щетка для пола, Турбощётка для шерсти животных
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
управление мощностью на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
59х32х29
Вес, кг.
8.5

Описание товара Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG

Пылесос LG VC5420NHTCW — это мощный и технологичный помощник для безупречной чистоты в вашем доме. Он сочетает в себе инновационные разработки корейского бренда, проверенную надежность и продуманный дизайн, превращая рутинную уборку в быстрый и эффективный процесс. Если вы ищете технику, которая справится с любым типом загрязнений, от мелкой пыли до шерсти домашних питомцев, этот пылесос станет идеальным выбором. Мощность и эффективность очистки: технология CycloneForce Сердце модели — усовершенствованная циклонная система CycloneForce . Её особая эллиптическая форма создает высокую центробежную силу. Пыль и мусор концентрируются в узкой части циклона, а мощный воздушный поток в широкой части обеспечивает тщательную фильтрацию, задерживая даже микроскопические частицы. Это гарантирует не только видимую чистоту поверхностей, но и более здоровый воздух в помещении, что особенно важно для аллергиков и семей с детьми. Удобство и управление на кончиках пальцев Пылесос создан для комфортной эксплуатации: • Регулировка мощности на ручке: Вам больше не нужно наклоняться к корпусу, чтобы изменить режим уборки. Переключайте мощность непосредственно на ручке телескопической трубки — моментальная адаптация для чистки ковра, паркета или нежных поверхностей. • Телескопическая трубка: Легкая и раздвигающаяся трубка легко подстраивается под рост любого члена семьи, снижая нагрузку на спину и делая уборку более маневренной. • Полный комплект насадок: В набор входит специализированная насадка для сбора шерсти и волос , которая не позволит шерсти вашего питомца наматываться на щетку. Узкая щелевая насадка идеально проникает в углы, пространства между мебелью и другие труднодоступные места. Стандартная щетка эффективно собирает мусор как с гладких полов, так и с ковровых покрытий.

Отзывы о товаре Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LG
Тип уборки
сухая
Комплектация
Ворсовая щетка, Щелевая насадка, Щетка для пола, Турбощётка для шерсти животных
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
управление мощностью на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Пылесос LG VC5420NHTCW — это мощный и технологичный помощник для безупречной чистоты в вашем доме. Он сочетает в себе инновационные разработки корейского бренда, проверенную надежность и продуманный дизайн, превращая рутинную уборку в быстрый и эффективный процесс. Если вы ищете технику, которая справится с любым типом загрязнений, от мелкой пыли до шерсти домашних питомцев, этот пылесос станет идеальным выбором. Мощность и эффективность очистки: технология CycloneForce Сердце модели — усовершенствованная циклонная система CycloneForce . Её особая эллиптическая форма создает высокую центробежную силу. Пыль и мусор концентрируются в узкой части циклона, а мощный воздушный поток в широкой части обеспечивает тщательную фильтрацию, задерживая даже микроскопические частицы. Это гарантирует не только видимую чистоту поверхностей, но и более здоровый воздух в помещении, что особенно важно для аллергиков и семей с детьми. Удобство и управление на кончиках пальцев Пылесос создан для комфортной эксплуатации: • Регулировка мощности на ручке: Вам больше не нужно наклоняться к корпусу, чтобы изменить режим уборки. Переключайте мощность непосредственно на ручке телескопической трубки — моментальная адаптация для чистки ковра, паркета или нежных поверхностей. • Телескопическая трубка: Легкая и раздвигающаяся трубка легко подстраивается под рост любого члена семьи, снижая нагрузку на спину и делая уборку более маневренной. • Полный комплект насадок: В набор входит специализированная насадка для сбора шерсти и волос , которая не позволит шерсти вашего питомца наматываться на щетку. Узкая щелевая насадка идеально проникает в углы, пространства между мебелью и другие труднодоступные места. Стандартная щетка эффективно собирает мусор как с гладких полов, так и с ковровых покрытий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос VC5420NHTCW VIOLET LG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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