Пылесос LG VC73189NHTB с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт
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Характеристики
Описание товара Пылесос LG VC73189NHTB с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт
Технология Kompressor позволяет собирать в контейнер больше пыли. Специальная моторизированная лопасть в контейнере сбивает пыль в компактные брикеты, что обеспечивает большую вместительность, а также легкую и гигиеничную очистку. Система фильтрации пыли «Турбоциклон» обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания, делая процесс фильтрации и компрессии пыли более эффективным. Воздушно-пылевой поток, попадая в «Турбоциклон», делится на два потока: пыль отделяется от воздуха. При этом поток пыли попадает в отдельный контейнер, где пыль прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтрации, обеспечивая чистый воздух на выходе. Пыль попадает в моторизированный контейнер, сконструированный для прессования и удобного удаления мусора. Эта технология обеспечивает вам минимальный контакт с пылью. Телескопическая трубка быстро и легко регулируется по высоте, а легкий вес делает ее использование максимально комфортным для пользователя. Удобное управление режимами мощности на ручке позволяет моментально переключаться в нужный режим уборки. Щетка 2-в-1 предназначена для эффективной уборки мягкой мебели и пыли с различных поверхностей. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например в углах комнаты.
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