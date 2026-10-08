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Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV

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Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV - фото 1
Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
  • Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV - фото 1
  • Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 820 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288777
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV
10 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
10.5

Описание товара Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV

Пылесос Samsung VC21K5170HG потребляет энергию от электрической сети с напряжением 220 В, поэтому может использоваться для уборки жилых комнат и офисных помещений. Циклонный фильтр создает мощный воздушный поток, который распределяет частицы загрязнений в зависимости от массы и размера в пылесборнике с резервуаром объемом 2 л, оснащенном индикацией наполнения. Модель использует турбинную систему CycloneForce для стабилизации мощности всасывания 440 Вт, что помогает исключить наматывание волос на подвижные внутренние детали. Пылесос Samsung VC21K5170HG для сухой уборки обладает механическим аппаратом управления, удобно расположенным на ручке устройства и предназначенным для быстрого регулирования интенсивности поглощения пыли или шерсти домашних животных. Модель укомплектована телескопической трубкой, которую можно удобно регулировать по высоте, чтобы снизить нагрузку на спину и запястье. Строение насадки способствует разделению воздушных потоков, поэтому пыль попадает сразу в контейнер. Моторный фильтр защищает двигатель и другие части пылесоса от оседания микрочастиц мусора.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Описание
Пылесос Samsung VC21K5170HG потребляет энергию от электрической сети с напряжением 220 В, поэтому может использоваться для уборки жилых комнат и офисных помещений. Циклонный фильтр создает мощный воздушный поток, который распределяет частицы загрязнений в зависимости от массы и размера в пылесборнике с резервуаром объемом 2 л, оснащенном индикацией наполнения. Модель использует турбинную систему CycloneForce для стабилизации мощности всасывания 440 Вт, что помогает исключить наматывание волос на подвижные внутренние детали. Пылесос Samsung VC21K5170HG для сухой уборки обладает механическим аппаратом управления, удобно расположенным на ручке устройства и предназначенным для быстрого регулирования интенсивности поглощения пыли или шерсти домашних животных. Модель укомплектована телескопической трубкой, которую можно удобно регулировать по высоте, чтобы снизить нагрузку на спину и запястье. Строение насадки способствует разделению воздушных потоков, поэтому пыль попадает сразу в контейнер. Моторный фильтр защищает двигатель и другие части пылесоса от оседания микрочастиц мусора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Samsung VC5100K VC21K5170HG/EV - по цене 10820 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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