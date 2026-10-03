Пылесос ZVC9130M W&D AQUALEON ZELMER
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб.
В наличии
Код товара: 750884
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 690 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
61х44х38
Вес, кг.
10
Описание товара Пылесос ZVC9130M W&D AQUALEON ZELMER
Пылесос ZVC9130M W&D AQUALEON ZELMER
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Пылесос ZVC9130M W&D AQUALEON ZELMER
Пылесос ZVC9130M W&D AQUALEON ZELMER - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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