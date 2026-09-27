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Пылесос Bosch BGS412234A Serie 6 с конейнером для сбора пыли, 2200 вт, красный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGS412234A Serie 6 с конейнером для сбора пыли, 2200 вт, красный

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Пылесос Bosch BGS412234A - фото 1
Пылесос Bosch BGS412234A - фото 2
Пылесос Bosch BGS412234A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Bosch BGS412234A - фото 1
  • Пылесос Bosch BGS412234A - фото 2
  • Пылесос Bosch BGS412234A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586261
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х39х31
Вес, кг.
8.4

Описание товара Пылесос Bosch BGS412234A Serie 6 с конейнером для сбора пыли, 2200 вт, красный

Пылесос Bosch BGS412234A с мощным двигателем 2200 Вт и циклонической системой обеспечивает качественные результаты сухой уборки помещений. Сбор мусора и пыли осуществляется в прозрачный пластиковый контейнер 2.4 л, который при необходимости легко извлекается из корпуса. Фильтр класса HEPA тщательно очищает воздух от пыли и аллергенов. Bosch BGS412234A оборудован металлической телескопической трубкой и гибким шлангом. В комплекте поставляются универсальная насадка для пола и ковровых покрытий, а также 2 щелевые насадки. Среди других особенностей отмечаются сетевой кабель длиной 7 метра, функция автоматического сматывания, колеса и ручка.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGS412234A Serie 6 с конейнером для сбора пыли, 2200 вт, красный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BGS412234A с мощным двигателем 2200 Вт и циклонической системой обеспечивает качественные результаты сухой уборки помещений. Сбор мусора и пыли осуществляется в прозрачный пластиковый контейнер 2.4 л, который при необходимости легко извлекается из корпуса. Фильтр класса HEPA тщательно очищает воздух от пыли и аллергенов. Bosch BGS412234A оборудован металлической телескопической трубкой и гибким шлангом. В комплекте поставляются универсальная насадка для пола и ковровых покрытий, а также 2 щелевые насадки. Среди других особенностей отмечаются сетевой кабель длиной 7 метра, функция автоматического сматывания, колеса и ручка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Bosch BGS412234A Serie 6 с конейнером для сбора пыли, 2200 вт, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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