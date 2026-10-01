Телевизор SBER 55" SDF-55UQ7000MBA
Оригинальный товар
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Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 720 руб.
В наличии
Код товара: 750756
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34 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки AAA x 2 шт, документация, крепеж для подставки, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3 порта; USB Type-A — 2 порта;
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.85х0.15
Вес, кг.
16
Описание товара Телевизор SBER 55" SDF-55UQ7000MBA
Умный телевизор Sber SDF-55UQ7000MBA — 55?дюймовая модель с 4K Ultra HD разрешением, которая обеспечивает детализированное изображение и насыщенную цветопередачу. Смарт?платформа с поддержкой популярных онлайн?кинотеатров и приложений, а также встроенный Wi?Fi позволяют легко смотреть фильмы, сериалы и ТВ?каналы через интернет.
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Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки AAA x 2 шт, документация, крепеж для подставки, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3 порта; USB Type-A — 2 порта;
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Россия
Умный телевизор Sber SDF-55UQ7000MBA — 55?дюймовая модель с 4K Ultra HD разрешением, которая обеспечивает детализированное изображение и насыщенную цветопередачу. Смарт?платформа с поддержкой популярных онлайн?кинотеатров и приложений, а также встроенный Wi?Fi позволяют легко смотреть фильмы, сериалы и ТВ?каналы через интернет.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор SBER 55" SDF-55UQ7000MBA - стоимость товара 34720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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