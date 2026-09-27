Top.Mail.Ru
Процессор CPU Intel i5 9400T купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор CPU Intel i5 9400T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор CPU Intel i5 9400T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
Core i5 9400T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Объем кэша L3
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 130 руб. 
Начислим 243 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор CPU Intel i5 9400T
15 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
Core i5 9400T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
9
Базовая тактовая частота, ГГц
1.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Процессор CPU Intel i5 9400T

Оснащенный 9-мегабайтной кеш-памятью L3 процессор Intel Core i5-9400T станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать универсальный домашний или офисный компьютер, рассчитанный на демонстрацию высокого уровня производительности при работе с любыми типовыми программами. Такая система подойдет для работы, учебы, развлечений и использования Интернета. Вам наверняка будет полезно интегрированное в процессор графическое ядро Intel UHD Graphics 630, ведь наличие этого конструктивного элемента позволяет не использовать дискретный видеоадаптер. Процессор Intel Core i5-9400T имеет 6 ядер. Базовая частота – 1800 МГц. Наибольшая частота в турборежиме – 3400 МГц. Используемый для установки процессора сокет – LGA 1151-v2. Модель поставляется в комплектации OEM. Это значит, что кулера в комплекте нет. Выбор системы охлаждения предоставлен пользователю. Этот выбор будет достаточно свободным, ведь процессоры i5 традиционно не отличаются высоким уровнем энергопотребления и рассеиваемой мощности. Эта модель не исключение: показатель TDP равен лишь 35 Вт

Отзывы о товаре Процессор CPU Intel i5 9400T




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
Core i5 9400T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
9
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
1.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащенный 9-мегабайтной кеш-памятью L3 процессор Intel Core i5-9400T станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать универсальный домашний или офисный компьютер, рассчитанный на демонстрацию высокого уровня производительности при работе с любыми типовыми программами. Такая система подойдет для работы, учебы, развлечений и использования Интернета. Вам наверняка будет полезно интегрированное в процессор графическое ядро Intel UHD Graphics 630, ведь наличие этого конструктивного элемента позволяет не использовать дискретный видеоадаптер. Процессор Intel Core i5-9400T имеет 6 ядер. Базовая частота – 1800 МГц. Наибольшая частота в турборежиме – 3400 МГц. Используемый для установки процессора сокет – LGA 1151-v2. Модель поставляется в комплектации OEM. Это значит, что кулера в комплекте нет. Выбор системы охлаждения предоставлен пользователю. Этот выбор будет достаточно свободным, ведь процессоры i5 традиционно не отличаются высоким уровнем энергопотребления и рассеиваемой мощности. Эта модель не исключение: показатель TDP равен лишь 35 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор CPU Intel i5 9400T – стоимость товара 15130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...