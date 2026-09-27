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Монитор AOC 23.8" 24B3CA2 купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 23.8" 24B3CA2

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 150 руб. 
Начислим 243 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Монитор AOC 23.8" 24B3CA2
15 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Вес, г.
5

Описание товара Монитор AOC 23.8" 24B3CA2

Монитор AOC 23.8" 24B3CA2

Отзывы о товаре Монитор AOC 23.8" 24B3CA2




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Характеристики
Бренд
AOC
Описание
Монитор AOC 23.8" 24B3CA2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 23.8" 24B3CA2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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