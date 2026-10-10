Монитор Acer 27'' SH272UG0bmiphux (UM.HS2CD.006)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 300 руб.
В наличии
Код товара: 739176
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 300 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
74х46х12
Вес, кг.
8.3
Описание товара Монитор Acer 27'' SH272UG0bmiphux (UM.HS2CD.006)
Монитор Acer 27'' SH272UG0bmiphux (UM.HS2CD.006)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 510 руб.4128 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитМонитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)
-
В наличииЦена 16 750 руб.4188 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G4SXU
-
В наличииЦена 16 910 руб.4228 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PA
-
В наличииЦена 17 170 руб.4293 руб. в СплитМонитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серы...
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27E4U
-
В наличииЦена 17 380 руб.4345 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)
-
В наличииЦена 17 430 руб.4358 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27P3QW
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитМонитор AOC 24.1'' Black X24P1
-
В наличииЦена 17 690 руб.4423 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G6Q-PRO
-
В наличииЦена 17 700 руб.4425 руб. в СплитМонитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)
-
В наличииЦена 17 830 руб.4458 руб. в СплитМонитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
Монитор Acer 27'' SH272UG0bmiphux (UM.HS2CD.006)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Acer 27'' SH272UG0bmiphux (UM.HS2CD.006) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17300 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' SH272UG0bmiphux (UM.HS2CD.006)