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Гриль-пресс Energy EN-589 купить с доставкой в Москве
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Гриль-пресс Energy EN-589

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Гриль-пресс Energy EN-589
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Вес, г.
5

Описание товара Гриль-пресс Energy EN-589

Гриль-пресс Energy EN-589

Отзывы о товаре Гриль-пресс Energy EN-589




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Характеристики
Бренд
Energy
Описание
Гриль-пресс Energy EN-589
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гриль-пресс Energy EN-589 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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