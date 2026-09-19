Электрогриль Maunfeld MF-1311B

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Характеристики
Тип товара
Грили
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 436178
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Гриль MAUNFELD MF-1311B мощностью 2000 Вт оснащен закрытыми нагревательными элементами в верхней и нижней части прибора. Это значит, что мясо, рыба или овощи прожариваются внутри закрытого устройства равномерно. Предусмотрена также возможность использовать гриль в положении барбекю, разложив его на 180°. Задавать нужную температуру нагрева и время обжаривания можно, поворачивая ручки. Выбранные параметры отобразятся на дисплее. Гриль MAUNFELD MF-1311B защищен от перегрева и отключится в случае его возникновения. Съемные пластины легко отмываются после готовки, а поддон для сбора жира отвечает за чистоту поверхностей вокруг прибора. С использованием представленной модели вы сможете разнообразить семейный рацион необычными и вкусными блюдами.
Гриль MAUNFELD MF-1311B мощностью 2000 Вт оснащен закрытыми нагревательными элементами в верхней и нижней части прибора. Это значит, что мясо, рыба или овощи прожариваются внутри закрытого устройства равномерно. Предусмотрена также возможность использовать гриль в положении барбекю, разложив его на 180°. Задавать нужную температуру нагрева и время обжаривания можно, поворачивая ручки. Выбранные параметры отобразятся на дисплее. Гриль MAUNFELD MF-1311B защищен от перегрева и отключится в случае его возникновения. Съемные пластины легко отмываются после готовки, а поддон для сбора жира отвечает за чистоту поверхностей вокруг прибора. С использованием представленной модели вы сможете разнообразить семейный рацион необычными и вкусными блюдами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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