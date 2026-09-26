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Gaudi - Gaudi (EP) (coloured) (5060197760977) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gaudi - Gaudi (EP) (coloured) (5060197760977) виниловая пластинка

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Gaudi - Gaudi (EP) (coloured) (5060197760977) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gaudi
Альбом (сингл)
Gaudi
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750205
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gaudi - Gaudi (EP) (coloured) (5060197760977) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gaudi
Альбом (сингл)
Gaudi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
30Hz Dub Prelude, Electronic Impromptu In E-flat Minor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gaudi - Gaudi (EP) (coloured) (5060197760977) виниловая пластинка

Альбом "Gaudi" - это настоящее произведение искусства, где звуки электронных инструментов переплетаются с мелодиями и ритмами, создавая гармоничное и захватывающее звучание. Каждая композиция окутывает слушателя атмосферой современности и экспериментов, позволяя погрузиться в новые звуковые пространства и открыть для себя необычные музыкальные грани.

Отзывы о товаре Gaudi - Gaudi (EP) (coloured) (5060197760977) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gaudi
Альбом (сингл)
Gaudi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
30Hz Dub Prelude, Electronic Impromptu In E-flat Minor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом "Gaudi" - это настоящее произведение искусства, где звуки электронных инструментов переплетаются с мелодиями и ритмами, создавая гармоничное и захватывающее звучание. Каждая композиция окутывает слушателя атмосферой современности и экспериментов, позволяя погрузиться в новые звуковые пространства и открыть для себя необычные музыкальные грани.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gaudi - Gaudi (EP) (coloured) (5060197760977) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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