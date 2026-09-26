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Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка

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Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка - фото 1
Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
Tell Mama
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка - фото 1
  • Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488372961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
Tell Mama
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tell Mama, I'd Rather Go Blind, Watch Dog, The Love Of My Man, I'm Gonna Take What He's Got, The Same Rope, Security, Steal Away, My Mother-In-Law, Don't Lose Your Good Thing, It Hurts Me So Much, Just A Little Bit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Chess Records 75th Anniversary Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка

«Tell Mama» — седьмой студийный альбом американской певицы Этты Джеймс, выпущенный в феврале 1968 года. Сингл «Tell Mama» принёс Джеймс наивысшую позицию в чарте Billboard Hot 100 — 23-е место. Chess Records 75th Anniversary Series: Эти аудиофильские переиздания классических альбомов из дискографии Chess были ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на заводе Quality Record Pressings (QRP). Каждая пластинка упакована в высококачественный гейтфолд На своем альбоме 1968 года «Tell Mama» Этта Джеймс зажигает пылающий огонь чистого сердца и души. Для своего седьмого студийного альбома и второго проекта на лейбле Cadet Джеймс согласилась записываться с Риком Холлом в знаменитой студии FAME Studios в Масл-Шолс, штат Алабама. Отсутствие отвлекающих факторов в сочетании с улучшенными технологиями студии привело к созданию одного из лучших альбомов 1960-х годов. Чистота звучания 12 треков альбома поразительна, демонстрируя эмоции и страсть, которые она вызывает своим незабываемым голосом. Такие треки, как «Tell Mama», «Just a Little Bit» и одна из самых успешных песен в ее карьере, кавер на «I'd Rather Go Blind», создают мощный портрет легендарной Этты Джеймс.

Отзывы о товаре Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488372961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
Tell Mama
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tell Mama, I'd Rather Go Blind, Watch Dog, The Love Of My Man, I'm Gonna Take What He's Got, The Same Rope, Security, Steal Away, My Mother-In-Law, Don't Lose Your Good Thing, It Hurts Me So Much, Just A Little Bit
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Chess Records 75th Anniversary Series
Страна производитель
США
Описание
«Tell Mama» — седьмой студийный альбом американской певицы Этты Джеймс, выпущенный в феврале 1968 года. Сингл «Tell Mama» принёс Джеймс наивысшую позицию в чарте Billboard Hot 100 — 23-е место. Chess Records 75th Anniversary Series: Эти аудиофильские переиздания классических альбомов из дискографии Chess были ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на заводе Quality Record Pressings (QRP). Каждая пластинка упакована в высококачественный гейтфолд На своем альбоме 1968 года «Tell Mama» Этта Джеймс зажигает пылающий огонь чистого сердца и души. Для своего седьмого студийного альбома и второго проекта на лейбле Cadet Джеймс согласилась записываться с Риком Холлом в знаменитой студии FAME Studios в Масл-Шолс, штат Алабама. Отсутствие отвлекающих факторов в сочетании с улучшенными технологиями студии привело к созданию одного из лучших альбомов 1960-х годов. Чистота звучания 12 треков альбома поразительна, демонстрируя эмоции и страсть, которые она вызывает своим незабываемым голосом. Такие треки, как «Tell Mama», «Just a Little Bit» и одна из самых успешных песен в ее карьере, кавер на «I'd Rather Go Blind», создают мощный портрет легендарной Этты Джеймс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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