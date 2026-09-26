Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Etta James - Tell Mama (Analogue) (0602488372961) виниловая пластинка
«Tell Mama» — седьмой студийный альбом американской певицы Этты Джеймс, выпущенный в феврале 1968 года. Сингл «Tell Mama» принёс Джеймс наивысшую позицию в чарте Billboard Hot 100 — 23-е место. Chess Records 75th Anniversary Series: Эти аудиофильские переиздания классических альбомов из дискографии Chess были ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на заводе Quality Record Pressings (QRP). Каждая пластинка упакована в высококачественный гейтфолд На своем альбоме 1968 года «Tell Mama» Этта Джеймс зажигает пылающий огонь чистого сердца и души. Для своего седьмого студийного альбома и второго проекта на лейбле Cadet Джеймс согласилась записываться с Риком Холлом в знаменитой студии FAME Studios в Масл-Шолс, штат Алабама. Отсутствие отвлекающих факторов в сочетании с улучшенными технологиями студии привело к созданию одного из лучших альбомов 1960-х годов. Чистота звучания 12 треков альбома поразительна, демонстрируя эмоции и страсть, которые она вызывает своим незабываемым голосом. Такие треки, как «Tell Mama», «Just a Little Bit» и одна из самых успешных песен в ее карьере, кавер на «I'd Rather Go Blind», создают мощный портрет легендарной Этты Джеймс.
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