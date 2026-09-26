Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка
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Описание товара Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка
В честь 20-летия альбома Людовико Эйнауди «Divenire» переиздан на двойном прозрачном оранжевом виниле к RSD 2026. Divenire включает в себя не только сольное фортепиано, но и виолончель, электронику и участников Королевского филармонического оркестра, которые исполнили ряд произведений. Сам Эйнауди описывает концепцию альбома как связанную с природой, движением и трансформацией, а вдохновение он черпал из опыта исполнения своих композиций на фестивале в Доломитах в 2002 году. «Произведение «Divenire» (Становление) создавалось в течение длительного времени, начиная с 2002 года, когда организаторы фестиваля «I Suoni delle Dolomiti» (Звуки Доломитов) пригласили меня написать композицию, которую я должен был исполнить на плато на высоте 2000 метров в Доломитах на фоне Пале-ди-Сан-Мартино. Для этого случая я написал сюиту для фортепиано, двух арф и струнного оркестра, вдохновившись тремя картинами швейцарского художника XIX века Джованни Сегантини: «Жизнь, природа и смерть» (La vita, La natura и La morte). Выступление с оркестром в этих захватывающих дух окрестностях стало невероятно сильным переживанием. Я чувствовал себя так, словно нахожусь в потоке, низвергающемся с горного склона, не просто погруженным в него, а непосредственной частью этого неудержимого потока воды, и испытывал то опьяняющее чувство, которое возникает при физической активности в контакте с мощными природными силами: скоростью, водой, пространством и ветром. С тех пор…» «Я занимался многими другими вещами, но всегда думал, что рано или поздно разовью эту идею и расширю её». — Людовико Эйнауди
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Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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