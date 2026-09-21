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БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка

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БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - фото 3
БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Иномарки
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - фото 3
  • БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка
6 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Иномарки
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Революция, Песок, Достучаться До Небес, Сердце На Волоске, Скользкие Улицы, Теряю Голову, Она, Реки, Прощай Берлин, Ангелы, Забери Меня Part 1/Part 2
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка

Один из альбомов российской рок-группы Би-2, выпущенный в 2000 году. Альбом стал знаковым для группы и содержит несколько известных треков, таких как «Полковнику никто не пишет» и «Суперзвезда». 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок, Би-2

Отзывы о товаре БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Иномарки
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Революция, Песок, Достучаться До Небес, Сердце На Волоске, Скользкие Улицы, Теряю Голову, Она, Реки, Прощай Берлин, Ангелы, Забери Меня Part 1/Part 2
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Один из альбомов российской рок-группы Би-2, выпущенный в 2000 году. Альбом стал знаковым для группы и содержит несколько известных треков, таких как «Полковнику никто не пишет» и «Суперзвезда». 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок, Би-2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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