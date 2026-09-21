БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Иномарки
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб.
В наличии
Код товара: 708045
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6 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Иномарки
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Революция, Песок, Достучаться До Небес, Сердце На Волоске, Скользкие Улицы, Теряю Голову, Она, Реки, Прощай Берлин, Ангелы, Забери Меня Part 1/Part 2
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка
Один из альбомов российской рок-группы Би-2, выпущенный в 2000 году. Альбом стал знаковым для группы и содержит несколько известных треков, таких как «Полковнику никто не пишет» и «Суперзвезда». 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Иномарки
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Революция, Песок, Достучаться До Небес, Сердце На Волоске, Скользкие Улицы, Теряю Голову, Она, Реки, Прощай Берлин, Ангелы, Забери Меня Part 1/Part 2
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Один из альбомов российской рок-группы Би-2, выпущенный в 2000 году. Альбом стал знаковым для группы и содержит несколько известных треков, таких как «Полковнику никто не пишет» и «Суперзвезда». 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
БИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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